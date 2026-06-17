Uruguay se encamina a nuevas jornadas de frío intenso: prevén heladas, aumento de nubosidad y posibles lluvias

Heladas y cambio de tiempo durante el jueves

El pronóstico indica que el jueves comenzará con una de las mañanas más frías de la semana. En varias zonas del interior se prevén heladas agrometeorológicas y temperaturas cercanas a los 0°C.

A medida que avance la jornada aumentará la nubosidad desde el litoral y el sur del país. Los modelos meteorológicos coinciden en señalar una mayor probabilidad de lluvias débiles y aisladas durante la tarde y la noche, principalmente en el sur y este del territorio.

Para el área metropolitana se esperan mínimas cercanas a 1°C y máximas del orden de los 15°C.

Influencia de aire polar en la región

Los análisis regionales elaborados por MetSul Meteorologia muestran que una masa de aire frío continúa dominando buena parte del centro-sur de América del Sur. Este sistema afecta a Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, favoreciendo la persistencia de temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año.

Los especialistas brasileños advierten además que el corredor de aire polar mantiene condiciones propicias para nuevas heladas en sectores del interior uruguayo durante las próximas madrugadas.

Lo que muestran los modelos de Windguru

Las proyecciones de Windguru para Montevideo reflejan un aumento sostenido de la nubosidad desde la madrugada del jueves y una señal de precipitaciones débiles entre la tarde y la noche.

Asimismo, se observa una rotación gradual de los vientos desde el noreste hacia componentes norte y noroeste, situación que acompañará el cambio de las condiciones atmosféricas previsto para el cierre de la semana.

Pronóstico resumido

Miércoles 17

Frío.

Cielo parcialmente nuboso.

Incremento de nubosidad hacia la noche.

Jueves 18

Heladas durante la mañana.

Temperaturas muy bajas al amanecer.

Aumento de nubosidad.

Probables lluvias aisladas desde la tarde.

Viernes 19

Ambiente frío y húmedo.

Persistencia de bajas temperaturas.

Mejoras graduales en las condiciones del tiempo.

Perspectiva para los próximos días

Si bien el trimestre presenta una tendencia de temperaturas medias superiores a lo normal según los escenarios climáticos regionales, los especialistas señalan que ello no impide la ocurrencia de episodios de frío intenso de corta duración.

Por esa razón, las autoridades recomiendan prestar especial atención a las bajas temperaturas durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y del interior, donde las heladas podrían reiterarse durante el fin de semana.