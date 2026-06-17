Récord: casi un millón de personas siguieron el debut de Uruguay por Canal 5

La transmisión del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por Canal 5 se convirtió en el evento más visto de los últimos años en la televisión abierta uruguaya y estableció un récord de audiencia para el canal público en 2026.
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Según datos de la empresa especializada Ibope, proporcionados por las autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), el encuentro registró un promedio de 32,7 puntos de rating hogares y alcanzó picos de 35,6 puntos. La proyección nacional realizada a partir de esas mediciones indica que 855.232 personas siguieron el debut de la selección uruguaya a través de la señal televisiva.
Plataformas de Antel
A esa cifra se sumó la audiencia digital. Más de 70.000 usuarios únicos accedieron al encuentro mediante las plataformas de Antel, de los cuales unos 20.000 utilizaron Antel Box. En total, se estima que más de 130.000 personas siguieron el partido vía streaming, lo que lleva el alcance global de la transmisión a cerca de un millón de espectadores.
Los números consolidan al Uruguay-Arabia Saudita como el acontecimiento deportivo con mayor audiencia en la televisión abierta nacional en los últimos años y también como el contenido más visto de Canal 5 en lo que va de 2026. El segundo lugar en el ranking anual también pertenece a la selección uruguaya, el amistoso frente a Inglaterra, emitido por el mismo medio, alcanzó 20,62 puntos de rating hogares.
Cobertura del Mundial
La cobertura del Mundial por parte del canal público incluye la transmisión de 32 partidos, entre ellos todos los compromisos de la Celeste, el partido inaugural y la final. Además, la programación contempla previas, postpartidos, móviles especiales y la presencia de enviados en México y Estados Unidos, junto con contenidos digitales y la cobertura de Radio Uruguay.
El estreno de la selección en el Mundial también convocó a miles de personas en distintos puntos del país. El encuentro fue proyectado en el Auditorio Nacional del Sodre y en el Teatro Solís, con la presencia de jóvenes y autoridades. Asimismo, gracias a un acuerdo con las intendencias, se instaló una pantalla gigante en la carpa Sitio del Parque Roosevelt, en Canelones.
La próxima presentación de Uruguay será el domingo 21 de junio ante Cabo Verde. El partido podrá verse en exclusiva por televisión abierta a través de Canal 5, sus señales de cable y la plataforma AntelTV, donde los encuentros de la selección pueden seguirse sin consumo de datos.