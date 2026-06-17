Récord: casi un millón de personas siguieron el debut de Uruguay por Canal 5

Los números consolidan al Uruguay-Arabia Saudita como el acontecimiento deportivo con mayor audiencia en la televisión abierta nacional en los últimos años y también como el contenido más visto de Canal 5 en lo que va de 2026. El segundo lugar en el ranking anual también pertenece a la selección uruguaya, el amistoso frente a Inglaterra, emitido por el mismo medio, alcanzó 20,62 puntos de rating hogares.

Cobertura del Mundial

La cobertura del Mundial por parte del canal público incluye la transmisión de 32 partidos, entre ellos todos los compromisos de la Celeste, el partido inaugural y la final. Además, la programación contempla previas, postpartidos, móviles especiales y la presencia de enviados en México y Estados Unidos, junto con contenidos digitales y la cobertura de Radio Uruguay.

El estreno de la selección en el Mundial también convocó a miles de personas en distintos puntos del país. El encuentro fue proyectado en el Auditorio Nacional del Sodre y en el Teatro Solís, con la presencia de jóvenes y autoridades. Asimismo, gracias a un acuerdo con las intendencias, se instaló una pantalla gigante en la carpa Sitio del Parque Roosevelt, en Canelones.

La próxima presentación de Uruguay será el domingo 21 de junio ante Cabo Verde. El partido podrá verse en exclusiva por televisión abierta a través de Canal 5, sus señales de cable y la plataforma AntelTV, donde los encuentros de la selección pueden seguirse sin consumo de datos.