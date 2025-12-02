Golpe en La Teja contra "Los Rocha", el tercer clan criminal que disputa el oeste

La Brigada Antidrogas de Montevideo realizó, en la mañana de este martes, once allanamientos simultáneos en el barrio La Teja (y en Canelones) en un operativo contra el narcotráfico que apuntó a un clan familiar denominado "Los Rocha", aseguraron a Caras y Caretas fuentes policiales.
La "Operación Babel", se desarrolló bajo la conducción de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno, a cargo de la fiscal Stella Llorente, participaron un centenar de efectivos policiales de diferentes reparticiones.
Desde el Ministerio del Interior aseguraron que continuarán con las investigaciones sobre este clan familiar que lidera el mercado de venta de drogas en una zona del oeste de Montevideo y que se ha enfrentado en los últimos tiempos a bandas que operan en Cerro Norte, principalmente a Los Colorados, afirmaron fuentes policiales a Caras y Caretas.
Resultados primarios de la Operación Babel en La Teja y Canelones
Doce personas fueron detenidas que se encuentran a disposición de la Justicia.
Además, en los allanamientos se incautaron drogas (pasta base y cocaína), varias armas de grueso calibre y municiones.
También fueron decomisados tres vehículos de alta gama (una camioneta Nissan Kicks, un BMW X1 y un BMW 330).