Uruguay exporta a Europa casi U$S 35 millones tras acuerdo Mercosur-Unión Europea

En el acuerdo, Suiza y Liechtenstein se comprometieron a dar una cuota de cerca de 3.000 toneladas de carne bovina, Noruega de 665 toneladas. Piensen que en este acuerdo, Suiza se comprometió a una cuota especial de 50.000 hectolitros de vino libre de aranceles, o 2.000 toneladas de miel libre de aranceles. Está claro que, como todo acuerdo, tiene sus tiempos y la incorporación de estos cuatro países va a ser en forma gradual", resaltó en declaraciones consignadas por la agencia Sputnik.

El EFTA está integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, naciones de alto poder adquisitivo, con una demanda creciente en productos de alta calidad.

Lubetkin celebra

En ese sentido, Lubetkin celebró que Uruguay es considerado "un país de calidad, con inocuidad alimentaria de sus productos, con una capacidad competitiva, al menos, sin duda, en el sector de servicios y farmacéutico".

"Piensen que en el 2025, sin esos acuerdos, Uruguay colocaba productos por 54 millones de dólares, de los cuales la inmensa mayoría, cerca de 48 millones, eran de carne bovina, pero también colocamos productos de mar, arroz, cítrico, vino, lana, en fin, además de servicios y además de inversiones", recordó el diplomático.

Lubertkin auguró que desde el 1 de noviembre será activado el acuerdo en Noruega e Islandia, y que Suiza y Liechtenstein -debido a dinámicas internas- lo hagan en 2027.

Finalmente, recopiló los acuerdos cerrados con la Unión Europea, los países del EFTA y los avances en la negociación del Transpacífico y el acuerdo con Singapur.

Mercosur desde 1991

El Mercosur, fundado el 26 de marzo de 1991, está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En 2023 se incorporó Bolivia como miembro pleno, mientras que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam tienen estatus de Estados asociados.

La alianza comercial representa a 250 millones de personas y concentra más del 75 por ciento del producto interno bruto sudamericano.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.