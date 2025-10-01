Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad LIFA | Día del Patrimonio | Atlántida

Programación variada y participativa

LIFA celebra el Día del Patrimonio 2025 con arte, música y tradición

La Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) se suma a las celebraciones nacionales de un Día del Patrimonio que busca honrar la historia y reafirmar las tradiciones culturales del país.

Atlántida

Atlántida

 Alicia Ortega
Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio, que este año se desarrolla bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”, la Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) abrirá sus puertas durante el fin de semana con una amplia programación cultural y artística abierta a todo público.

Las actividades comenzarán el sábado 4 de octubre, con la exposición del Atelier de David Castelucci, que podrá visitarse de 12 a 18 horas, mientras que el domingo estará habilitada de 11 a 19 horas.

La jornada central tendrá lugar el domingo 5 de octubre a partir de las 15 horas, con una serie de presentaciones que integran música, danza, literatura y participación comunitaria.

Entre las propuestas destacan:

  • Bienvenida oficial a cargo de la organización.

  • Presentación de los niños del Taller de Arte del Centro Olascuaga del Rotary El Águila.

  • Actuaciones musicales de María del Luján Tuorelli (folklore), Julio Buschiazo (tango y candombe) y Estela Farías (candombe).

  • La cuerda de tambores de Eduardo Prado, junto a los bailarines del Taller de Tango de AjupenA y la comparsa Lonjas de Atlántida, pondrán ritmo y color a la tarde.

  • Como cierre simbólico, se invitará al público a entonar en conjunto la canción “A Don José”, de Rubén Lena, en homenaje a la figura de José Artigas.

Además, durante el evento se realizará la lectura de poemas alusivos a cargo de escritores de los talleres de AULHA, mientras que el Club de Leones Atlántida contará con un stand informativo sobre su labor social en la comunidad.

