En el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio, que este año se desarrolla bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”, la Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) abrirá sus puertas durante el fin de semana con una amplia programación cultural y artística abierta a todo público.
Programación variada y participativa
LIFA celebra el Día del Patrimonio 2025 con arte, música y tradición
La Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) se suma a las celebraciones nacionales de un Día del Patrimonio que busca honrar la historia y reafirmar las tradiciones culturales del país.