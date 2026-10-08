Lluvias, frío y viento: así seguirá el tiempo en Uruguay durante los próximos días

El sistema de tormentas se desplaza hacia el este

El episodio de inestabilidad que afecta al país comenzó a desarrollarse sobre el litoral oeste durante el miércoles y avanzó posteriormente hacia el resto del territorio.

En su aviso especial, Inumet había advertido por tormentas muy fuertes y puntualmente severas, con posibilidad de precipitaciones copiosas en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica. El organismo estimó acumulados de lluvia del entorno de 40 a 80 milímetros, con registros puntualmente superiores principalmente en el norte y el este.

Para este jueves, el escenario comienza a ser de transición, aunque todavía se esperan lluvias en distintas zonas y condiciones de inestabilidad.

Metsul también prevé una jornada lluviosa

El pronóstico de Metsul Meteorologia coincide en mantener las lluvias durante este jueves, aunque con diferencias en los acumulados según la zona.

Para Montevideo, Metsul prevé lluvia durante la jornada, una mínima de 14 °C y una máxima de 17 °C, con un acumulado estimado de alrededor de 12,1 milímetros y vientos promedio de 26 km/h.

En el barrio Unión, como referencia para Montevideo, el modelo de Metsul estima un acumulado mayor, cercano a 29,8 milímetros, con temperaturas entre 13 °C y 17 °C.

La señal de precipitaciones también aparece en el interior. Para Salto, Metsul pronostica unos 17,8 milímetros, con una máxima de 24 °C, mientras que para Paysandú prevé aproximadamente 10,4 milímetros y una máxima de 23 °C.

Viernes: más frío y con viento

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas el viernes 9.

En el área metropolitana, Inumet pronostica cielo cubierto y probables precipitaciones escasas durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre 14 °C y 17 °C, mientras que el viento del sudeste tendrá velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Metsul también anticipa lluvias débiles para Montevideo, aunque con una reducción considerable de los acumulados: alrededor de 1,3 milímetros, y temperaturas de entre 13 °C y 14 °C.

El fin de semana seguirá gris

El sábado 10 continuará con condiciones predominantemente inestables. Inumet prevé para el área metropolitana cielo cubierto y precipitaciones aisladas, con temperaturas de entre 14 °C y 16 °C. El viento soplará del sudeste y luego rotará al suroeste, con rachas de hasta 40 km/h.

Metsul también mantiene la probabilidad de lluvia débil durante el sábado y prevé temperaturas cercanas a los 15 °C en Montevideo.

En el norte, las temperaturas serán algo más elevadas. Para Salto, por ejemplo, Metsul prevé una máxima de 20 °C el sábado, aunque todavía con posibilidad de precipitaciones débiles.

Un período de varios días con humedad y poca amplitud térmica

El panorama de los próximos días muestra un cambio claro respecto de las temperaturas más elevadas registradas al comienzo de la semana. El pasaje del sistema de inestabilidad dará paso a varias jornadas húmedas, nubosas y relativamente frías, con lluvias que tenderán a ser menos intensas pero que podrían persistir de manera intermitente.

Tanto Inumet como Metsul coinciden en mantener un escenario lluvioso para jueves, viernes y sábado, aunque con una disminución de la intensidad respecto del episodio de tormentas fuertes registrado entre miércoles y jueves.

La previsión oficial de Inumet corresponde a la actualización de las 06:10 del jueves 8 de octubre, por lo que la situación podrá modificarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.