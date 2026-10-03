Lluvias y tormentas para este sábado: cómo seguirá el tiempo en Uruguay y cuándo mejora

Inumet actualizó su pronóstico esta mañana y prevé una jornada inestable en buena parte del país, con precipitaciones, tormentas aisladas y vientos que podrán alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde y noche.
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El tiempo tendrá este sábado 3 de octubre un marcado cambio de condiciones sobre Uruguay, con aumento de la nubosidad, lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas del territorio. El ingreso y desplazamiento de un frente estará acompañado por vientos moderados a fuertes, mientras que hacia la segunda mitad de la jornada se espera una mejora progresiva.
Según la actualización realizada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) a las 06:00, el Área Metropolitana tendrá una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del noreste entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40-50 km/h, antes de comenzar a amainar.
Durante la tarde y la noche, el cielo continuará cubierto a nuboso y todavía podrán registrarse precipitaciones, aunque la tendencia será hacia una mejora de las condiciones. También se prevén nieblas y neblinas, mientras el viento rotará del norte al suroeste y se ubicará entre 10 y 30 km/h, con períodos de viento variable.
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura estará entre 8 °C y 15 °C.
Norte y litoral: mayor inestabilidad
La inestabilidad será más significativa en el norte y parte del litoral. Para el noroeste se prevén precipitaciones y tormentas, algunas de ellas acompañadas por rachas fuertes de viento.
En esas zonas, las temperaturas máximas serán superiores a las del sur. El pasaje del sistema frontal irá desplazando la inestabilidad hacia el noreste, mientras posteriormente comenzarán a mejorar las condiciones.
En el este, en tanto, Inumet prevé una mañana con aumento de nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas. El viento del noreste podrá alcanzar entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y noche continuará el tiempo nuboso y cubierto, con posibilidad de precipitaciones y tormentas, antes de una posterior mejora.
¿Cuándo mejora?
El cambio más notorio se producirá entre la tarde del sábado y el domingo. La previsión oficial indica que el domingo 4 se presentará con condiciones bastante más estables, aunque con abundante nubosidad, neblinas y bancos de niebla durante la mañana.
En el Área Metropolitana, la temperatura oscilará entre 12 °C y 18 °C, con viento del suroeste de entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche habrá períodos de viento variable y persistirán las neblinas.
Para el lunes 5, Inumet prevé un nuevo ascenso de las temperaturas. En el Área Metropolitana se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 21 °C, con cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada. El viento será del noreste, entre 10 y 30 km/h, y podría registrar ráfagas de hasta 40 km/h hacia la tarde y noche.
El panorama para los próximos días
El escenario previsto por Inumet queda así:
- Sábado 3: jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la primera parte del día. Vientos con ráfagas de hasta 40-50 km/h en algunas zonas. Mejora hacia la tarde y noche.
- Domingo 4: mejora generalizada, aunque con nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Entre 12 °C y 18 °C en el Área Metropolitana.
- Lunes 5: aumento de temperatura, con una máxima prevista de 21 °C en el Área Metropolitana y cielo algo nuboso y nuboso.
La actualización oficial de Inumet fue realizada a las 06:00 de este sábado 3 de octubre, por lo que las condiciones pueden ser modificadas con nuevas actualizaciones durante la jornada.