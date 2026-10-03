Lluvias y tormentas para este sábado: cómo seguirá el tiempo en Uruguay y cuándo mejora

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará cubierto a nuboso y todavía podrán registrarse precipitaciones, aunque la tendencia será hacia una mejora de las condiciones. También se prevén nieblas y neblinas, mientras el viento rotará del norte al suroeste y se ubicará entre 10 y 30 km/h, con períodos de viento variable.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura estará entre 8 °C y 15 °C.

Norte y litoral: mayor inestabilidad

La inestabilidad será más significativa en el norte y parte del litoral. Para el noroeste se prevén precipitaciones y tormentas, algunas de ellas acompañadas por rachas fuertes de viento.

En esas zonas, las temperaturas máximas serán superiores a las del sur. El pasaje del sistema frontal irá desplazando la inestabilidad hacia el noreste, mientras posteriormente comenzarán a mejorar las condiciones.

En el este, en tanto, Inumet prevé una mañana con aumento de nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas. El viento del noreste podrá alcanzar entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y noche continuará el tiempo nuboso y cubierto, con posibilidad de precipitaciones y tormentas, antes de una posterior mejora.

¿Cuándo mejora?

El cambio más notorio se producirá entre la tarde del sábado y el domingo. La previsión oficial indica que el domingo 4 se presentará con condiciones bastante más estables, aunque con abundante nubosidad, neblinas y bancos de niebla durante la mañana.

En el Área Metropolitana, la temperatura oscilará entre 12 °C y 18 °C, con viento del suroeste de entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche habrá períodos de viento variable y persistirán las neblinas.

Para el lunes 5, Inumet prevé un nuevo ascenso de las temperaturas. En el Área Metropolitana se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 21 °C, con cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada. El viento será del noreste, entre 10 y 30 km/h, y podría registrar ráfagas de hasta 40 km/h hacia la tarde y noche.

El panorama para los próximos días

El escenario previsto por Inumet queda así:

Sábado 3: jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la primera parte del día. Vientos con ráfagas de hasta 40-50 km/h en algunas zonas. Mejora hacia la tarde y noche.

jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la primera parte del día. Vientos con ráfagas de hasta 40-50 km/h en algunas zonas. Mejora hacia la tarde y noche. Domingo 4: mejora generalizada, aunque con nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Entre 12 °C y 18 °C en el Área Metropolitana.

mejora generalizada, aunque con nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Entre 12 °C y 18 °C en el Área Metropolitana. Lunes 5: aumento de temperatura, con una máxima prevista de 21 °C en el Área Metropolitana y cielo algo nuboso y nuboso.

La actualización oficial de Inumet fue realizada a las 06:00 de este sábado 3 de octubre, por lo que las condiciones pueden ser modificadas con nuevas actualizaciones durante la jornada.