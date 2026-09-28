Ingreso de frente frío consolida lluvias, tormentas y marcado descenso térmico en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus actualizaciones del tiempo para Uruguay, confirmando el avance de un sistema frontal frío que pone fin a las marcas templadas y consolida un período de precipitaciones, tormentas dispersas y descenso de los valores térmicos en todo el país.
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El desplazamiento de esta masa de aire inestable, proveniente del sudoeste, genera una cobertura nubosa persistente y un cambio en la dirección de los vientos, que comenzarán a soplar moderados a fuertes desde el sector sur.
Evolución del tiempo y condiciones por regiones
De acuerdo con las proyecciones conjuntas de ambos organismos, las lluvias y tormentas aisladas mostrarán una cobertura gradual según la zona del territorio:
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Zona Norte y Litoral Oeste: Las precipitaciones y tormentas aisladas cobran mayor intensidad, concentrándose los acumulados de lluvia más significativos de la jornada. Las temperaturas máximas experimentarán una caída paulatina respecto a los días previos.
Montevideo, Canelones y Área Metropolitana: Se registra un marcado aumento de la nubosidad con lluvias y lloviznas intermitentes. La rotación del viento al sur y sudoeste generará rachas algo fuertes, manteniendo un ambiente fresco y húmedo con marcas térmicas que se ubicarán en valores de un solo dígito durante la noche y primeras horas del día.
Centro y Este: Se prevén acumulados de lluvia moderados acompañados de un descenso paulatino de la temperatura y vientos con rachas fuertes en las áreas costeras.
Perspectivas e impacto en la circulación
Tanto Inumet como MetSul coinciden en que la inestabilidad se mantendrá durante el inicio de la semana, dando paso paulatinamente a una masa de aire más seca y fría hacia mediados de la misma, lo que favorecerá una disminución gradual de la humedad y la nubosidad.
Debido a la reducción de visibilidad en carreteras por bancos de niebla, suelo mojado y presencia de ráfagas de viento, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas nacionales y dar seguimiento continuo a las alertas meteorológicas oficiales.