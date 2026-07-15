Uruguay se prepara para cinco días de lluvias intensas y tormentas fuertes

Miércoles 15 de julio: Jornada templada y mayormente nubosa. Los vientos soplarán moderados del noreste, rotando en la tarde con rachas de entre 40 y 50 km/h en las zonas costeras y del este.

Jueves 16 de julio: Comienzan las precipitaciones abundantes. Se prevé un aumento drástico en la probabilidad de lluvias (alrededor del 65% al 95% hacia la noche) y vientos sostenidos del norte.

Viernes 17 de julio (Pico del evento): Se espera el desarrollo de tormentas fuertes y lluvias copiosas. Los modelos de pronóstico señalan un pico de inestabilidad con probabilidad de precipitaciones del 80% y temperaturas máximas inusualmente altas para la época, que podrían alcanzar los 28 °C en algunas zonas antes del desarrollo de tormentas severas.

Advertencia de los expertos: hasta 200 mm de agua

Inumet advierte que este acumulado de lluvias persistentes y tormentas fuertes se extenderá por varios días consecutivos, pudiendo registrarse acumulados de hasta 200 milímetros en algunas zonas, acompañados de fenómenos puntualmente severos (granizo y actividad eléctrica).

Por su parte, MetSul Meteorologia calificó esta situación como una de las primeras grandes oleadas de tiempo severo asociadas a la transición climática de la región, alertando sobre el riesgo de inundaciones repentinas y anegamientos debido a la persistencia del sistema de mal tiempo por al menos cinco días.

Vientos y navegación

Los mapas de viento muestran un incremento gradual en la intensidad de las rachas del sector norte/noreste que promediarán los 15 a 20 nudos (aproximadamente 30 a 40 km/h), con rachas superiores en zonas de tormenta. Se recomienda especial precaución a las embarcaciones deportivas en el Río de la Plata y litoral atlántico ante el rápido desmejoramiento de las condiciones de navegación a partir de la madrugada del jueves.