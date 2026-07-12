Mahía propuso al director del Instituto Pasteur, Carlos Batthyány, como nuevo rector de la UTEC

Justifica la propuesta en “su trayectoria como médico, doctor en ciencias, investigador y gestor de la ciencia garantiza un gran desempeño en esta etapa”.

“Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente de una institución clave para el desarrollo nacional”, concluye el ministro.

Le propusimos al Dr. Carlos Batthyány el rol de rector de la @UTECuy



Su trayectoria como médico, doctor en ciencias, investigador y gestor de la ciencia garantiza un gran desempeño en esta etapa.



Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso. Le deseamos el mayor de los… pic.twitter.com/ZikwZ7JfpQ — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) July 12, 2026

Propuesta para la UTEC

La propuesta tiene lugar a pocos días de que la rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie, presentara formalmente su renuncia al cargo argumentando razones de salud y la necesidad de priorizar su labor docente e investigativa. La noticia se dio a conocer a través de un correo electrónico enviado a la comunidad educativa.

En la misiva, Larnaudie explicó que la decisión busca proteger su desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República (UdelaR) y el avance de sus estudiantes. Sin embargo, aclaró que la "premura" de su salida se debió estrictamente a "aspectos de salud". La exrectora definió su dimisión como "un acto de cuidado" hacia la institución, señalando que la UTEC merece una conducción con "dedicación plena".

Batthyány es médico y doctor en Ciencias. Cuenta con un posdoctorado en farmacología. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo. Allí también lidera un laboratorio dedicado al desarrollo de fármacos, y cuenta con una amplia trayectoria como investigador, docente y gestor científico.