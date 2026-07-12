Termina la feria judicial y se reactiva el juicio contra Gustavo Penadés

Con el fin este lunes de la feria judicial se reactiva el juicio contra el exsenador Gustavo Penadés, acusado por delitos sexuales contra menores, y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín. Ambos deberán comparecer.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las audiencias comenzarán el martes 21 de julio, con una frecuencia de dos por semana. Tanto Penadés como Mauvezín deberán comparecer en las instancias previstas.
Durante esta etapa, que se extenderá por aproximadamente cuatro meses, la Fiscalía y la defensa debatirán las pruebas incorporadas por cada una de las partes, informó Telenoche (Canal 4).
Desde hace tres años
La causa, que se tramita desde hace tres años, ingresará en una nueva etapa de audiencias presenciales y públicas. La Fiscalía acusó a Penadés y solicitó una condena de 16 años de penitenciaría por los delitos que le atribuye.
En el caso de Mauvezín, la Fiscalía pidió una condena de seis años de penitenciaría al sostener que actuó como nexo entre los menores y Penadés.
Mauvezín fue imputado en octubre de 2023 por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. La fiscal Ithurralde solicitó para él una pena de 6 años de prisión.
Piden 16 años para Penadés
En noviembre, la Fiscalía para Penadés solicitó una pena de 16 años de reclusión, por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.
La fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde solicitó una condena de 16 años de cárcel para el exsenador Gustavo Penadés por diez delitos de explotación sexual a menores, cuatro de abuso sexual agravado, tres de abuso sexual simple, un ilícito de violación, otro por desacato y el último por atentado violento al pudor.
Te puede interesar
- Cuestionamientos
- La Fiscalía va por todo
-
-