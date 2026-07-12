Termina la feria judicial y se reactiva el juicio contra Gustavo Penadés

Desde hace tres años

La causa, que se tramita desde hace tres años, ingresará en una nueva etapa de audiencias presenciales y públicas. La Fiscalía acusó a Penadés y solicitó una condena de 16 años de penitenciaría por los delitos que le atribuye.

En el caso de Mauvezín, la Fiscalía pidió una condena de seis años de penitenciaría al sostener que actuó como nexo entre los menores y Penadés.

Mauvezín fue imputado en octubre de 2023 por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. La fiscal Ithurralde solicitó para él una pena de 6 años de prisión.

Piden 16 años para Penadés

En noviembre, la Fiscalía para Penadés solicitó una pena de 16 años de reclusión, por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

La fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde solicitó una condena de 16 años de cárcel para el exsenador Gustavo Penadés por diez delitos de explotación sexual a menores, cuatro de abuso sexual agravado, tres de abuso sexual simple, un ilícito de violación, otro por desacato y el último por atentado violento al pudor.