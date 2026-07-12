Sigue subiendo la cifra de fallecidos por doble sismo en Venezuela: ya son 4.490

El número de fallecidos por el doble sismo en Venezuela aumentó a 4.490, informó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez.
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"Fallecidos: 4.490, heridos: 16.740, rescatados: 6.462", indicó Rodríguez en el parte oficial publicado en su canal de Telegram.
De acuerdo con el informe, 17.907 personas quedaron sin viviendas y 19.583 se encuentran en campamentos transitorios.
Asimismo, indicó que se han registrado 1.222 réplicas en todo el país.
Entretanto, se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 los colapsados.
Rodríguez destacó que han sido atendidas 120.794 familias, así como fueron instalados 108 campamentos.
Doble sismo en junio
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
La presidenta encargada declaró el estado de emergencia nacional, suspendió servicios básicos y educativos, y militarizó La Guaira, tras declararla área de desastre.
La comunidad internacional se solidarizó de inmediato, y entre los escombros laboran brigadas con miles de rescatistas nacionales y extranjeros, en busca de sobrevivientes a la tragedia.
(Sputnik)