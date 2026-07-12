Fuerzas Armadas de EEUU lanzan nuevos ataques contra Irán por orden de Trump

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos volvió a atacar a Irán por la orden del presidente estadounidense, Donald Trump.
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"Las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar más ataques contra Irán para seguir mermando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho de Ormuz", indica el mensaje publicado por el organismo en su cuenta de la red social X.
La nota precisa que "el Comandante en Jefe ha ordenado los ataques para exigir responsabilidades a las fuerzas iraníes".
A su vez, el Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) reportó explosiones en varias ciudades del sur del país persa –Bandar Abbás, Bandar Sirik y Jask– y en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. El medio no proporcionó detalles adicionales.
De momento no hay información sobre posibles víctimas de los nuevos bombardeos estadounidenses.
Irán ataca
Más temprano, la agencia de noticias iraní Fars anunció que fuerzas iraníes utilizaron drones para atacar lanzadores de misiles estadounidenses en Kuwait.
"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó una lanzadora de misiles tierra-tierra Himars estadounidense en Kuwait durante una operación de alta precisión con drones", informó la agencia.
El medio afirma que las instalaciones preparadas para atacar Irán fueron destruidas.
A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, comunicó que tres puestos fronterizos en el norte del país fueron atacados.
"Tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron objeto de un ataque criminal hostil, que causó daños materiales", señaló el portavoz.
Además, según el ente, un dron atacó una plataforma petrolífera perteneciente a la Compañía Petrolera de Kuwait, ubicada en aguas territoriales del emirato. La plataforma sufrió daños materiales y un trabajador resultó herido.
Reanudan hostilidades
Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
(Sputnik)
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