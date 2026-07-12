Fuerzas Armadas de EEUU lanzan nuevos ataques contra Irán por orden de Trump

A su vez, el Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) reportó explosiones en varias ciudades del sur del país persa –Bandar Abbás, Bandar Sirik y Jask– y en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. El medio no proporcionó detalles adicionales.

De momento no hay información sobre posibles víctimas de los nuevos bombardeos estadounidenses.

Irán ataca

Más temprano, la agencia de noticias iraní Fars anunció que fuerzas iraníes utilizaron drones para atacar lanzadores de misiles estadounidenses en Kuwait.

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó una lanzadora de misiles tierra-tierra Himars estadounidense en Kuwait durante una operación de alta precisión con drones", informó la agencia.

El medio afirma que las instalaciones preparadas para atacar Irán fueron destruidas.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, comunicó que tres puestos fronterizos en el norte del país fueron atacados.

"Tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron objeto de un ataque criminal hostil, que causó daños materiales", señaló el portavoz.

Además, según el ente, un dron atacó una plataforma petrolífera perteneciente a la Compañía Petrolera de Kuwait, ubicada en aguas territoriales del emirato. La plataforma sufrió daños materiales y un trabajador resultó herido.

Reanudan hostilidades

Las noticias llegan después de que EEUU e Irán reanudaran las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas tras la firma por los presidentes de los dos países del memorando de entendimiento, que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

(Sputnik)