Perrone se desmarca de la Coalición: "se ve que todo lo que dijeron en campaña fue mentira"

El diputado consideró especialmente relevante escuchar la presentación de esa secretaría de Estado por tratarse del organismo responsable de las políticas de seguridad pública y del incremento de efectivos policiales. "Estamos hablando del principal problema que tenemos en el país", sostuvo, al justificar que la discusión debía desarrollarse antes de adoptar una posición definitiva.

Críticas de Perrone

Perrone también cuestionó el mensaje político que, a su juicio, transmite el rechazo en general de la Rendición de Cuentas.

Recordó que el proyecto incluye recursos destinados a los sectores más vulnerables y afirmó que la decisión de la oposición implica, en los hechos, negarse a respaldar esas asignaciones.

"Cuando hicieron la conferencia de prensa le dijeron que no a la asignación de dinero para los hogares más pobres", expresó.

En ese sentido, calificó de "incoherente" la estrategia de anunciar el voto negativo en general mientras se anticipa la posibilidad de acompañar algunos artículos durante la discusión en particular.

"Dicen que después van a votar algunos artículos, pero no acompañan el proyecto en general", señaló.

Críticas a la coalición

El legislador fue especialmente crítico con la forma en que la Coalición Republicana encaró el debate parlamentario.

Según afirmó, la actitud adoptada contradice las promesas de construir acuerdos y fomentar el diálogo político.

"Ahora se ve que todo lo que dijeron en campaña fue mentira. Dijeron que había que dialogar, que había que conversar, y acá se cerraron a todo de una", sostuvo.

Perrone también cuestionó la estrategia política de sus exsocios, al considerar que esperan que Cabildo Abierto defina su posición para luego utilizarla como argumento de crítica pública.

"Van a esperar a que nosotros votemos para criticarnos, como ya nos están criticando, y después van a abrir la Rendición en su favor", afirmó.

El peso de los intendentes

Finalmente, el diputado atribuyó la decisión de la Coalición Republicana a la influencia que, según entiende, ejercen los gobiernos departamentales sobre la estrategia legislativa.

"Los que mandan en el Poder Legislativo, dentro de la Coalición Republicana, son los intendentes", aseguró.

Las declaraciones profundizan la distancia que Cabildo Abierto viene marcando respecto de la estrategia opositora durante la discusión de la Rendición de Cuentas y dejan en evidencia nuevas diferencias dentro del bloque opositor en torno al tratamiento del principal proyecto presupuestal del año.