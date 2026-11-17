Entre tanto la directora de Desarrollo Social de la IM Graciela Villar explicó que “el BPS pone a disposición una señora casa, se la cede a Onajpu y con ellos hacemos un proyecto de integración social”.

Comprenderá a “adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad, muchos de ellos en calle, con adultos mayores afiliados a Onajpu”, ahondó. Allí tendrán “una serie de actividades que de integración, y de reincorporación al sistema social”, añadió.

Por lo tanto participarán “unas 25 personas mayores que habiten ese territorio, y algunas que hoy están en el centro diurno de adultos mayores” de la IM en el centro “que se van a trasladar para esa zona”, expresó. E incluirá a “todos los afiliados a Onajpu y al BPS” de la zona “que tienen acceso a las actividades que allí se van a dar”, agregó.

Habrá “talleristas, nutricionistas, médicos, psicólogos” y merienda con “una serie de actividades dirigidas especialmente a las personas mayores”, destacó.

Asistirán “personas que hoy están yendo a nuestros centros diurnos, y que van a ser trasladados para allí” además se incluirá a “quienes coptemos en ese propio municipio para que puedan incorporarse”, puntalizó. “Un centro de día los saca de la calle durante todo el día y busca la permanencia”, resaltó.

Problemáticas diferenciadas

“Las problemáticas de los adultos mayores, sus patologías, no son las mismas que las de los jóvenes”, advirtió. “Podemos tener problemas de alcoholismo o salud mental, pero no hay tantos problemas de adicciones más severas”, complementó. “Esto va a permitir que el equipo pueda interactuar, no van a estar segregados”, argumentó.

“La idea es que quienes se incorporen, tengan la posibilidad de que si no tienen retorno a hogares, puedan tener espacios seguros para adultos mayores en refugios del Mides”, aportó.

En cuanto a los recursos la directora municipal comentó que trasladan “una inversión que ya tenemos puesta en la centralidad, para ahí” en Sayago “al no tener que pagar alquiler, nos permite duplicar las propuestas de atención colectiva que estas personas puedan necesitar y eso es lo más interesante”, subrayó. “Los alquileres que pagamos son muy altos en general, y en esta casa solo nos hacemos cargo de la luz y el agua”, valoró.

Cuidados

Para Onajpu “es un paso importante, un impulso que la organización viene elaborando desde hace 2 o 3 años”, dijo la secretaria general Estela Ovelar. Se trata de “calidad de vida para nuestra gente, atención, y es un brazo más de un Sistema Nacional de Cuidados”, agregó la candidata a directora social por los pasivos en el BPS. “Cada vez vivimos más y el territorio lo necesita, la gente lo necesita”, añadió.

“Al recorrer el país permanentemente podemos dar una visión de necesidades”, acotó. “Ojalá podamos replicar esta experiencia después en otros lugares”, señaló. “La gente está muy sola, la soledad no deseada aumenta más cada día y tenemos que darle calidad de vida a nuestras personas mayores”, concluyó.