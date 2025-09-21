La Intendencia de Maldonado (IDM) inició un proceso de recomposición del humedal del arroyo Maldonado tras la intimación del Ministerio de Ambiente (MA). Como primera medida, se realizó la limpieza del camino de ingreso al área afectada, aunque aún no se retiraron los residuos depositados en las antiguas piletas de oxidación del exasentamiento Kennedy.
Preservación del Ecosistema
Maldonado avanza en la creación de un plan de manejo para el humedal del arroyo Maldonado
La Intendencia de Maldonado conformó una mesa articuladora con vecinos, académicos y ediles; el objetivo es diseñar un plan de conservación y administrar el nuevo Fondo de los Humedales.