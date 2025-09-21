Hacete socio para acceder a este contenido

Reducción de riesgos

Tras el siniestro vial en Punta Gorda, IM promueve nuevas medidas de seguridad en la rambla

Una mujer de 93 años y un hombre de 28 fallecieron tras un accidente en la curva de Rambla República de México y Perinetti; la Intendencia de Montevideo anunció la instalación de un radar y obras de remodelación.

Por Redacción de Caras y Caretas

Un siniestro de tránsito ocurrido este viernes en la rambla de Punta Gorda dejó como saldo dos fallecidos: una mujer de 93 años y un hombre de 28. El choque se registró en el tramo de Rambla República de México y Perinetti, una zona donde en los últimos años se han producido varios accidentes, incluidos vuelcos y colisiones fatales.

Ante la reiteración de siniestros, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, confirmó la instalación de un radar en el lugar. En tanto, el director de Movilidad, Germán Benítez, adelantó que también se realizarán obras de infraestructura para reducir los riesgos.

De acuerdo con un diagnóstico de la Intendencia, la curva presenta tres factores críticos: exceso de velocidad respecto al máximo permitido de 60 km/h, pendiente baja que compromete la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia.

Obras previstas en la rambla

Benítez explicó que la rambla fue concebida como paseo público, pero con el crecimiento del tránsito vehicular se volvió una vía de circulación con nuevas exigencias. Por ello, la comuna proyecta una remodelación integral que será licitada en 2026.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos, rehacer los desagües y reforzar el muro de contención.

La IM espera que, junto con el radar, estas medidas reduzcan la siniestralidad en la zona. Vecinos del barrio recordaron que el pasado 20 de agosto ya había ocurrido otro accidente fatal, cuando una mujer de 45 años perdió la vida tras chocar de frente contra otro vehículo.

