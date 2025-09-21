Un siniestro de tránsito ocurrido este viernes en la rambla de Punta Gorda dejó como saldo dos fallecidos: una mujer de 93 años y un hombre de 28. El choque se registró en el tramo de Rambla República de México y Perinetti, una zona donde en los últimos años se han producido varios accidentes, incluidos vuelcos y colisiones fatales.
Reducción de riesgos
Tras el siniestro vial en Punta Gorda, IM promueve nuevas medidas de seguridad en la rambla
Una mujer de 93 años y un hombre de 28 fallecieron tras un accidente en la curva de Rambla República de México y Perinetti; la Intendencia de Montevideo anunció la instalación de un radar y obras de remodelación.