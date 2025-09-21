Tras el siniestro vial en Punta Gorda, IM promueve nuevas medidas de seguridad en la rambla

Obras previstas en la rambla

Benítez explicó que la rambla fue concebida como paseo público, pero con el crecimiento del tránsito vehicular se volvió una vía de circulación con nuevas exigencias. Por ello, la comuna proyecta una remodelación integral que será licitada en 2026.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos, rehacer los desagües y reforzar el muro de contención.

La IM espera que, junto con el radar, estas medidas reduzcan la siniestralidad en la zona. Vecinos del barrio recordaron que el pasado 20 de agosto ya había ocurrido otro accidente fatal, cuando una mujer de 45 años perdió la vida tras chocar de frente contra otro vehículo.