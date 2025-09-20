Nacional lo dio vuelta y se lo ganó a Liverpool en el Parque Central

En el descuento, Juan Cruz de los Santos se llevó la pelota y sacó un zapatazo para poner el 3-1 de Nacional. Un golazo para liquidar el partido y sumar tres puntos que lo mantienen en la pelea por el Clausura y cómodo en la cima de la Tabla Anual.

Liverpool llegaba con muchas expectativas

El equipo negriazul venía de empatar 2-2 con Peñarol de local en un partidazo disputado en Belvedere y buscaba dar un golpe en el Clausura y comenzó ganando pero el empate de Nacional lo dejó con 13 puntos y esta a tres de los primeros.

Los tricolores, por su parte, llegaron a este cotejo tras cinco fechas sin conocer la derrota (la última fue en el clásico en el Campeón del Siglo) y liderando la tabla Anual con 65 puntos, seis más que Peñarol. En el Clausura, en tanto, con este resultado alcanzaron (al menos hasta mañana) la línea del Carbonero y Cerro Largo con 16.

El árbitro del partido fue Esteban Ostojich, acompañado desde las bandas por Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El cuarto fue Federico Arman y en el VAR estuvieron Andrés Cunha y Nicolás Piaggio.