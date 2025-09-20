Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Nicolás López |

Regreso con gloria

Nacional lo dio vuelta y se lo ganó a Liverpool en el Parque Central

Nacional le ganó a Liverpool con dos goles sobre el final de partido y se quedó con tres puntos difíciles en el Parque Central. El tricolor crece en el Clausura.

Nacional y Liverpool empataron en el Gran Parque Central.
Por Redacción Caras y Caretas

Nacional le ganó a Liverpool este sábado en el retorno del público al Gran Parque Central. Con este triunfo igualó la línea del Manya al menos hasta mañana en el Clausura y le sacó nueve puntos en la cima de la Tabla Anual.

El líder de la Tabla Anual y el campeón del Torneo Apertura se enfrentaron en un partido clave para los dos por la octava fecha del Torneo Clausura, un encuentro en el que los hinchas tricolores festejaron volver a su recinto para ver al equipo por la Liga AUF Uruguaya tras más de dos meses por sanción.

A los 32’ cayó el 0-1 con polémica incluida porque Vallejo tiró un centro desde la izquierda que Abel Hernández empujó a la red desde una posición dudosa. Pero 38 minutos después Nicolás López, cabeceó al gol un centro de Lodeiro y marcó la igualdad para el Bolso. Faltando 10 minutos para el final y cuando todo precía terminar en empate, apareció Luciano Boggio para poner el 2 a 1 y comenzar a darles el triunfo a los tricolores.

En el descuento, Juan Cruz de los Santos se llevó la pelota y sacó un zapatazo para poner el 3-1 de Nacional. Un golazo para liquidar el partido y sumar tres puntos que lo mantienen en la pelea por el Clausura y cómodo en la cima de la Tabla Anual.

Liverpool llegaba con muchas expectativas

El equipo negriazul venía de empatar 2-2 con Peñarol de local en un partidazo disputado en Belvedere y buscaba dar un golpe en el Clausura y comenzó ganando pero el empate de Nacional lo dejó con 13 puntos y esta a tres de los primeros.

Los tricolores, por su parte, llegaron a este cotejo tras cinco fechas sin conocer la derrota (la última fue en el clásico en el Campeón del Siglo) y liderando la tabla Anual con 65 puntos, seis más que Peñarol. En el Clausura, en tanto, con este resultado alcanzaron (al menos hasta mañana) la línea del Carbonero y Cerro Largo con 16.

El árbitro del partido fue Esteban Ostojich, acompañado desde las bandas por Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El cuarto fue Federico Arman y en el VAR estuvieron Andrés Cunha y Nicolás Piaggio.

