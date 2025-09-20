¿Cómo funciona el Centro LGBTI+ de la Intendencia de Montevideo?

Intendencia de Montevideo

Como parte del equipo, una psicóloga del área de Salud de la Intendencia de Montevideo destina horas de trabajo, y lo mismo hace una trabajadora social de la Secretaría Étnico Racial y Poblaciones Migrantes. Además, el equipo de Diversidad del Mides contribuye con la orientación y la derivación de quienes lo requieran, para que esta sea «responsable y con seguimiento». También se sumaron recientemente al equipo una recepcionista y una administrativa.

"Venimos muy bien. Sentimos que la gente se va apropiando del espacio. Cuando las personas están organizadas tienen otras herramientas para entender la importancia que tiene un Centro LGBTI+, de presentar sus propuestas y llevarlas adelante», afirmó.