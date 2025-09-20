El Centro LGBTI+ de la Intendencia de Montevideo está ubicado en el corazón de Barrio Sur, en la calle Curuguaty 1027 y brinda atención psicológica y social gratuita. "Es además un espacio de encuentro en el que se generan, potencian y visibilizan proyectos y acciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas LGBTI+", explicó la coordinadora del espacio, Delfina Martínez.
Atención psico-social
¿Cómo funciona el Centro LGBTI+ de la Intendencia de Montevideo?
