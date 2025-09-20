Hacete socio para acceder a este contenido

Más vale perderlo que encontrarlo

El Pelón: ¿Cómo actúa el delincuente más buscado por la policía?

El Pelón es actualmente el delincuente más buscado por la policía. A lo largo de su vida acumula 38 indagatorias por distintos delitos, y varias veces fue sometido a procesos judiciales.

El Pelón desafía a la policía y asegura que es inocente.

Por Redacción Caras y Caretas

Su nombre es José Carlos Machado González, pero en el mundillo de la calle lo conocen como “El Pelón”. Este hombre de 32 años es el delincuente más buscado por la policía. Está requerido por tres homicidios pero su historial delictivo tiene una larga planilla de hechos, el más reciente fue el crimen de una enfermera de 26 años ocurrido en Playa Verde (Maldonado) el pasado viernes de madrugada.

Si bien su principal radio de acción es el departamento de Maldonado, no es el único territorio por donde se mueve, ya que anteriormente fue arrestado y enviado a la cárcel por crímenes cometidos en Canelones donde suele manearse entre Las Piedras, Pando y Piriápolis.

Su raid delictivo arrancó siendo muy joven, a los 16 años fue arrestado por rapiña pero muy pronto se lo vinculó con delitos más graves, como homicidio por encargo, aunque la policía no lo asocia a ninguna banda sin más bien con el accionar de un "lobo solitario".

El historial del delincuente

Según publicó Subrayado, el 1º noviembre de 2008, con 15 años El Pelón fue internado en el INAU por un homicidio en grado de tentativa ocurrido en Montevideo. Luego quedó libre. El 10 julio de 2009, por venta de drogas fue reintegrado al INAU.

El 3 julio de 2010 fue nuevamente internado en una investigación por homicidio, pero el juez lo dejó libre. Tres meses después, en octubre de 2010, cometió otro homicidio, esta vez en Canelones y volvió al INAU. Poco después, un juez lo dejó en libertad.

El 5 enero de 2011 volvió al INAU por rapiña y un homicidio. Ese crimen fue a un repartidor de cigarrillos de 55 años en Colonia Nicolich, Canelones. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia decidió sancionar al juez que había otorgado la libertad a “El Pelón”.

El 2 de febrero de 2016 volvió a prisión por delito de abigeato agravado.

El 29 diciembre 2019 por lesiones graves, especialmente agravadas en reiteración real, con delito de hurto.

El 18 de mayo de 2021 por violencia doméstica, incendio y lesiones personales.

El 24 marzo 2023 por suministro de drogas.

Tres asesinatos

Ahora está requerido como sospechoso de tres asesinatos cometidos la semana pasada: la muerte de un hombre de 33 años de Colonia Nicolich; el asesinato de Talíha, una enfermera de 26 años que fue baleada dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde, y el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en barrio Estadio en Pando.

El Pelón está escondido pero no desaparece de la opinión pública porque esta semana reapareció a través de dos videos en redes sociales. Allí sostuvo que “no se le comprobó ningún delito” y que no tiene por qué “andar ocultándose”, pero lo hace.

