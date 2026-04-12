Maldonado se promociona en Brasil en feria de turismo de Porto Alegre

Brasil continúa siendo uno de los mercados prioritarios para Maldonado, especialmente por la cercanía geográfica y el creciente interés de visitantes del sur brasileño por los destinos uruguayos.

Maldonado apuesta al turismo todo el año

En ese contexto, el director general de Turismo de Maldonado, Edgar Silveira, participó de una instancia organizada por la Cámara Uruguaya en la zona del Cais de Porto Alegre, donde expuso sobre el potencial del departamento como destino turístico activo durante las cuatro estaciones.

La presentación estuvo dirigida a agencias de viajes, transportistas, autoridades locales y medios de comunicación, con el objetivo de consolidar la presencia de Maldonado en Brasil y ampliar la llegada de visitantes más allá de la temporada de verano.

La feria UGART es considerada una plataforma clave para posicionar destinos, productos y servicios turísticos en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, regiones estratégicas para el turismo receptivo uruguayo. Con esta participación, Maldonado refuerza su estrategia internacional para seguir creciendo como uno de los principales polos turísticos del país.