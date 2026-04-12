Maldonado se promociona en Brasil en feria de turismo de Porto Alegre

Maldonado formó parte de la delegación uruguaya presente en la 40ª edición de la Feria de Negocios Turísticos UGART, desarrollada en Porto Alegre, en el marco de las acciones promocionales orientadas al mercado brasileño.
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Fuerte presencia uruguaya en un mercado estratégico
A través del Departamento de Turismo de la Intendencia, el destino exhibió sus principales atractivos junto a APROTUR de Piriápolis, el Ministerio de Turismo, las intendencias de Colonia y Montevideo, además de operadores privados como Enjoy y Grupo Solanas.
La actividad tuvo lugar en el Centro de Eventos del Barra Shopping Sul bajo la consigna “Ecosistema de Conexiones”, reuniendo a más de 300 marcas, 144 stands y 27 destinos nacionales e internacionales. Según la organización, se estimó la asistencia de unos 3.000 agentes de viaje y referentes vinculados a la industria turística.
Brasil continúa siendo uno de los mercados prioritarios para Maldonado, especialmente por la cercanía geográfica y el creciente interés de visitantes del sur brasileño por los destinos uruguayos.
Maldonado apuesta al turismo todo el año
En ese contexto, el director general de Turismo de Maldonado, Edgar Silveira, participó de una instancia organizada por la Cámara Uruguaya en la zona del Cais de Porto Alegre, donde expuso sobre el potencial del departamento como destino turístico activo durante las cuatro estaciones.
La presentación estuvo dirigida a agencias de viajes, transportistas, autoridades locales y medios de comunicación, con el objetivo de consolidar la presencia de Maldonado en Brasil y ampliar la llegada de visitantes más allá de la temporada de verano.
La feria UGART es considerada una plataforma clave para posicionar destinos, productos y servicios turísticos en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, regiones estratégicas para el turismo receptivo uruguayo. Con esta participación, Maldonado refuerza su estrategia internacional para seguir creciendo como uno de los principales polos turísticos del país.