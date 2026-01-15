Iglesia católica negó haber recibido donaciones por parte de Conexión Ganadera

El comentario del senador en la red social X provocó la respuesta de Francisco Faig quien aclaró: "Yo no afirmo que hay lavado. Digo sí que hay un vínculo tremendamente grave, tal como se expresa en el papel de Marcela Carrasco".

Fraig se refiere a la actuación de Marcela Carrasco, hija del fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, como exdirectora ejecutiva de la Fundación Sophia, sugiriendo que la estructura institucional de la Iglesia pudo ser usada para el ingreso de fondos no declarados.

"Yo tampoco lo afirmo , pero creo que hay que investigarlo", respondió Brenta cerrando el intercambio.

Niegan haber recibido donaciones

El cardenal Daniel Sturla, máxima autoridad de la Iglesia católica del Uruguay y presidente de la Fundación Sophia, respondió este miércoles a través de un comunicado en el que se señala la necesidad de informar “con claridad la situación” frente a la vinculación de la Fundación Sophia con el delito de lavado de activos.

En el comunicado, la Fundación Sophia lamenta las “suposiciones planteadas sin fundamento” que afectan la “credibilidad” de la organización y afirma que “no ha recibido donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni Basso-Cabral, ni de las empresas Conexión Ganadera ni Hernandarias XIII”.

No obstante, la Fundación Sophia sí reconoce un vínculo a través de la marca de carne premium Stradivarius –dependiente de Conexión Ganadera–, que efectuó “sponsoreo comercial” durante las galas de Ballet del Sodre que organizó la Fundación “como estrategia de recaudación de fondos” el 3 de agosto de 2023 y el 2 de mayo de 2024. En el primer caso, se señala que el aporte fue de 5.000 dólares y en la segunda oportunidad fue de 3.000 dólares. En el comunicado se apunta que ambos aportes fueron “abonados mediante transferencia bancaria” a la cuenta en dólares de la Fundación Sophia.

“Toda esta información fue presentada en Fiscalía por el tesorero de la fundación el 10 de octubre de 2025”, se señala en el mensaje compartido por Sturla. En la misma línea, se afirma que Marcela Carrasco llegó a ese cargo en la Fundación Sophia “a través de un llamado abierto realizado por la organización en noviembre de 2023”, y se asegura que “quienes confeccionaron el llamado e intervinieron en el proceso de selección no tenían ningún tipo de vínculo”.

El senador Eduardo Brenta dijo que toma “con mucho respeto” el pronunciamiento de la Iglesia católica. Sin embargo, reafirmó que “en un país como Uruguay hay organismos encargados del contralor” de este tipo de organizaciones que, a su entender, deben actuar. “Como hay acusaciones muy graves por parte de personas respetables, considero que los que tienen que actuar son los organismos correspondientes”, afirmó el senador del FA.