Meningococo: comienza nueva etapa de vacunación y alertan por quienes aún quedan sin cobertura

La especialista explicó que, si bien la incorporación de nuevas franjas etarias a la vacunación gratuita permitirá ampliar la cobertura frente al meningococo C, todavía existen dificultades vinculadas al precio de las vacunas para quienes deben adquirirlas de forma particular.

"Sí es real que tiene ese costo, que sale 100 dólares cada dosis aproximadamente a nivel comercial", indicó.

No obstante, sostuvo que existen alternativas para reducir ese impacto económico mediante mecanismos de compra internacional.

"A nivel del fondo rotatorio de la OPS, para el meningococo C se pueden conseguir con menor precio y para el meningococo B, si bien no están incorporadas en el fondo rotatorio, de alguna manera entendemos que siempre se puede negociar para poder acceder a las mismas, para poder bajar el costo", explicó.

"Los más vulnerables"

Para Iglesias, el objetivo de cualquier estrategia sanitaria debe ser alcanzar precisamente a quienes hoy no pueden acceder a la vacuna.

"Que esa población, que son los más vulnerables, los que no tienen dinero para poder vacunar a sus niños, se incorporen a la inmunización", remarcó.

La pediatra recordó además que, aunque la enfermedad meningocócica invasiva continúa siendo de baja incidencia, su gravedad obliga a fortalecer las medidas preventivas.

"En el último semestre ha habido un aumento de casos mayor al del año 2025", señaló, al tiempo que explicó que el crecimiento está asociado principalmente al serotipo C, incluido en una de las vacunas incorporadas al esquema nacional.

Ampliación de la cobertura

También insistió en la importancia de que las familias aprovechen la ampliación de la cobertura gratuita.

"Es importante sin duda que los padres y los encargados de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están incluidos dentro del primer esquema de vacunas los puedan inmunizar, porque de esa manera los protegen sin dudas de la infección de este germen", afirmó.

Iglesias También recordó que la enfermedad puede evolucionar con extrema rapidez y dejar secuelas graves o incluso provocar la muerte, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que amplíen el acceso a la vacunación y reduzcan las desigualdades en la protección de la población infantil.