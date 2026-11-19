El desafío de generar empleo en una región con recursos

Orsi sostuvo que uno de los principales desafíos de América del Sur consiste en ofrecer oportunidades laborales a las personas que deben migrar en busca de mejores condiciones de vida.

En ese sentido, destacó el potencial regional en materia de energía, agua y producción de alimentos, además de los vínculos culturales que comparten los países sudamericanos. Consideró que una mayor integración puede convertir al bloque en «un territorio de oportunidades y un refugio para una humanidad que quiere sobrevivir».

El mandatario también convocó a reflexionar sobre el valor económico, social y antropológico del trabajo, una dimensión que vinculó con los planteos realizados por el papa León XIV durante su visita a Uruguay.

La Ley de Empleo Integral y los cambios en el mercado laboral uruguayo

Durante el encuentro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentó algunas de las principales políticas que impulsa Uruguay para promover el empleo y mejorar las condiciones laborales.

Entre ellas mencionó la Ley de Empleo Integral, aprobada en junio de 2026, y el programa Yo Estudio y Trabajo, orientado a generar oportunidades de primera experiencia laboral para jóvenes que buscan incorporarse al mercado de trabajo sin abandonar sus estudios.

Castillo señaló que las prioridades para el Mercosur deben incluir la creación de puestos de trabajo, la capacitación, la mejora de los salarios y la ampliación de los derechos laborales.

El ministro también abordó las oportunidades y los desafíos que representa el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en particular por sus posibles efectos sobre las economías y los mercados laborales de los países integrantes del bloque.

¿Qué pasa con la reducción de la jornada laboral?

Otro de los asuntos que despertó interés fue la posibilidad de reducir la jornada laboral en Uruguay, un debate que también forma parte de las discusiones sobre el futuro del trabajo.

Al respecto, Castillo explicó que se analiza cómo avanzar hacia mejores condiciones de vida para los trabajadores sin afectar los niveles de productividad.

El planteo supone estudiar los cambios en la organización del trabajo y sus posibles impactos sobre las empresas y los trabajadores. Por el momento, el ministro se refirió a un proceso de análisis y no al anuncio de una reducción concreta de las horas de trabajo.

La discusión se inscribe en una agenda regional más amplia que busca adaptar las relaciones laborales a las transformaciones económicas y sociales.

Un documento para facilitar la movilidad laboral

La creación del pasaporte de habilidades fue uno de los principales avances planteados durante la reunión ministerial.

El instrumento apunta a que las personas que se trasladen entre países del Mercosur puedan demostrar de manera más sencilla sus conocimientos y experiencia profesional. De esta forma, se busca evitar que la movilidad geográfica se convierta en un obstáculo para acceder a un empleo acorde con las capacidades de cada trabajador.

La iniciativa cobra relevancia en una región donde los desplazamientos por razones económicas y laborales forman parte de la realidad de miles de personas.

Con este mecanismo, los países del bloque buscan avanzar hacia un mayor reconocimiento de las competencias laborales y fortalecer la integración también desde el ámbito del trabajo.