El Gobierno de Canelones abrió los llamados a interesados en participar en Canelones Suena Bien 2027, uno de los principales eventos musicales y culturales del departamento. La convocatoria contempla tres modalidades de participación: gestión de barras, venta de productos alimenticios y espacios destinados a emprendedores.
MÚSICA, GASTRONOMÍA Y PRODUCCIÓN LOCAL
Canelones Suena Bien 2027 abrió llamados para barras, propuestas gastronómicas y emprendedores
El Gobierno de Canelones lanzó tres convocatorias para participar en la próxima edición del festival, que busca incorporar operadores de barras, vendedores de alimentos y artesanos del departamento.