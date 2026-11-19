Por otra parte, se encuentra abierta la convocatoria para la venta de productos alimenticios, que incluye propuestas gastronómicas y food trucks. En este caso, el plazo para presentar las postulaciones vence el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 10:30 horas.

La tercera convocatoria está destinada a artesanas y artesanos de Canelones, que podrán acceder a un espacio propio para exhibir y comercializar sus creaciones durante la fiesta. El cierre de este llamado también será el jueves 3 de diciembre, a las 10:30 horas.

Una oportunidad para los emprendimientos locales

A través de estas convocatorias, Canelones Suena Bien busca ampliar la participación de distintos sectores en una celebración que combina música, cultura y actividad comercial.

La iniciativa representa una oportunidad para que emprendimientos, propuestas gastronómicas y artesanos del departamento formen parte de uno de los encuentros de mayor convocatoria del calendario cultural canario.

Los interesados deberán tener en cuenta los plazos específicos de cada llamado para presentar sus propuestas.

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