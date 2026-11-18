La compañía Neltume Ports presentó este miércoles, ante empresarios y representantes de la actividad portuaria, el proyecto Montevideo Container Terminal (MCT), una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo que tendrá una inversión de US$ 900 millones. El proyecto portuario se encuentra en etapa de análisis y evaluación por parte del Poder Ejecutivo.
Puerto de Montevideo
Neltume Ports presentó a empresarios el proyecto Montevideo Container Terminal
El proyecto de una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo se encuentra en etapa de análisis y evaluación por parte del Poder Ejecutivo.