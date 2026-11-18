Detalles del proyecto Montevideo Container Terminal

La iniciativa prevé la construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto capitalino en una superficie de 38 hectáreas ganadas al mar con infraestructura y accesos propios, que se incorporan a la capacidad existente actualmente en la terminal marítima de Montevideo, con una capacidad de operación de 1,15 millones de TEUs al año.