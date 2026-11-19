"Como las tres potencias nucleares más grandes del mundo con diferencia, Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez", declaró el mandatario estadounidense, aunque admitió que concretar este objetivo representa "algo muy difícil de llevar a cabo".

En sintonía con esta postura, Xi Jinping advirtió sobre los riesgos existenciales de este tipo de armamento. Citado por medios estatales chinos, el presidente anfitrión describió el arma atómica como una "espada de Damocles" suspendida sobre la humanidad e insistió en que "hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear".

Ucrania y la estabilidad global en la agenda

El conflicto en Europa del Este ocupó otro lugar preponderante en las intervenciones de los mandatarios. Durante sus palabras de apertura en la cumbre, Vladimir Putin señaló que existe sintonía entre las tres naciones para abordar las crisis internacionales vigentes.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", afirmó el jefe del Kremlin, remarcando que las tres potencias comparten tanto un "interés" en resolver la guerra como una "responsabilidad" directa en materia de paz y seguridad global.

Por su parte, Xi Jinping apeló al rol institucional que desempeñan las tres naciones en la arquitectura internacional para exigir un liderazgo conjunto frente a las tensiones geopolíticas actuales.

"Como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros tres países deberían dar ejemplo, cooperar para hacer frente a los desafíos mundiales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y contribuir más al progreso de la humanidad", sostuvo el líder chino ante Trump y Putin.

Si bien los analistas internacionales señalan que el breve formato del encuentro limita la resolución inmediata de las profundas diferencias estratégicas entre las tres capitales, la foto conjunta y el tono conciliador de las primeras declaraciones marcan un punto de inflexión en el diálogo directo entre Washington, Moscú y Pekín.