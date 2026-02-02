Hacete socio para acceder a este contenido

Suena Bien

Mercury habló de democracia, derechos de las mujeres y reivindicó un mar libre de petroleras

Durante su presentación en Canelones Suena Bien, la artista brasileña Daniela Mercury combinó potencia escénica y definiciones políticas.

Daniela Mercury, cantante brasileña.

 Foto: Intendencia de Canelones
Por Redacción Caras y Caretas

La actuación de Daniela Mercury en Uruguay volvió a confirmar que, para la artista brasileña, el escenario es también un espacio de toma de posición política. Su presencia en el cierre del festival Canelones Suena Bien 2026, instancia en la que también participaron Rubén Rada y la cantante emergente de hip hop Rocío, ldejó definiciones claras sobre democracia, feminismo y ambiente.

Mercury desplegó un espectáculo de gran potencia escénica, con una presencia arrolladora y una conexión permanente con el público. Su pisada fue firme, expansiva, sostenida en una energía que combinó celebración, memoria y militancia. En ese marco, uno de los momentos más contundentes llegó cuando, en pleno concierto, tomó el micrófono y lanzó como consigna: “¡Mar libre de petroleras!”

La frase, dicha como arenga colectiva, fue una afirmación directa en favor del rechazo a los proyectos de exploración petrolera en el mar uruguayo y se inscribió en el clima de movilización social que atraviesa al país, en la previa de nuevas convocatorias públicas contra esas iniciativas. Una de ellas está prevista para este lunes, a las 16 horas, y se trata de una marcha desde la plaza Independencia hasta el puerto de Montevideo, en el marco del arribo del primer buque de prospección sísmica, que habría llegado este lunes por la mañana.

Democracia y derechos de las mujeres

Además, en conferencia de prensa, la artista brasileña reivindicó la democracia como una construcción colectiva y regional. “Vamos a luchar por la democracia”, expresó, y llamó a fortalecer la articulación entre los países de América Latina y del Sur. "Nosotros somos muy especiales, cada país de Latinoaméroca tiene su cultura, somos distintos como es Europa, y tenemos que trabajar juntos por la democracia y ser ejemplo para el mundo”, sostuvo.

En ese mismo hilo, dedicó simbólicamente su música y su carnaval a las mujeres. “Cuando las democracias están mal, las mujeres pierden derechos”, afirmó.

