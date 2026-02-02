Mercury habló de democracia, derechos de las mujeres y reivindicó un mar libre de petroleras

La frase, dicha como arenga colectiva, fue una afirmación directa en favor del rechazo a los proyectos de exploración petrolera en el mar uruguayo y se inscribió en el clima de movilización social que atraviesa al país, en la previa de nuevas convocatorias públicas contra esas iniciativas. Una de ellas está prevista para este lunes, a las 16 horas, y se trata de una marcha desde la plaza Independencia hasta el puerto de Montevideo, en el marco del arribo del primer buque de prospección sísmica, que habría llegado este lunes por la mañana.