La actuación de Daniela Mercury en Uruguay volvió a confirmar que, para la artista brasileña, el escenario es también un espacio de toma de posición política. Su presencia en el cierre del festival Canelones Suena Bien 2026, instancia en la que también participaron Rubén Rada y la cantante emergente de hip hop Rocío, ldejó definiciones claras sobre democracia, feminismo y ambiente.
Suena Bien
Mercury habló de democracia, derechos de las mujeres y reivindicó un mar libre de petroleras
Durante su presentación en Canelones Suena Bien, la artista brasileña Daniela Mercury combinó potencia escénica y definiciones políticas.