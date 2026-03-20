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Sociedad lluvias | tormentas |

En cuestión de horas

Uruguay espera importantes acumulados de lluvia en el arranque del otoño

Metsul e Inumet prevén tormentas y calor en el norte de Uruguay. Windguru confirma acumulados de 35mm el sábado, mejora el domingo con descenso térmico.

Tormentas previstas para Uruguay

Tormentas previstas para Uruguay

 Gastón Britos / FocoUy
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El cambio de estación en Uruguay no será solo una transición astronómica. Los últimos datos procesados por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio MetSul y los modelos GFS de Windguru confirman un episodio de inestabilidad que traerá lluvias generalizadas y tormentas puntualmente fuertes entre el sábado y el lunes.

Detalle de precipitaciones

1. Windguru: El pico de inestabilidad (Sábado 21)

Según los modelos de alta resolución consultados en Windguru para las zonas costeras y el área metropolitana:

  • Sábado mañana: Se prevén acumulados de entre 8 mm y 15 mm en lapsos de 3 horas durante la mañana del sábado.

  • Intensidad: La mayor carga de agua se espera entre las 09:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con la rotación del viento al suroeste.

  • Lunes 23: Los modelos indican un segundo pulso de humedad con probabilidad media de lluvias aisladas.

2. Inumet: Desmejoramiento y mejoras temporarias

El organismo oficial ratifica que el sábado será el día crítico:

  • Sábado 21: Pronóstico de "precipitaciones y tormentas" con mejoras hacia la noche por el suroeste.

  • Lunes 23: La probabilidad de lluvia se mantiene "media", con un acumulado previsto menor al del sábado pero persistente.

3. MetSul: Riesgo de tormentas aisladas por calor

El observatorio brasileño advierte que, debido a las altas temperaturas en el norte (que rozarán los 40°C), las lluvias en esa zona podrían ser severas pero localizadas, bajo la forma de tormentas de rápida formación.

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