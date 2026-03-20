Uruguay espera importantes acumulados de lluvia en el arranque del otoño

El cambio de estación en Uruguay no será solo una transición astronómica. Los últimos datos procesados por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio MetSul y los modelos GFS de Windguru confirman un episodio de inestabilidad que traerá lluvias generalizadas y tormentas puntualmente fuertes entre el sábado y el lunes.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Detalle de precipitaciones
1. Windguru: El pico de inestabilidad (Sábado 21)
Según los modelos de alta resolución consultados en Windguru para las zonas costeras y el área metropolitana:
-
Sábado mañana: Se prevén acumulados de entre 8 mm y 15 mm en lapsos de 3 horas durante la mañana del sábado.
Intensidad: La mayor carga de agua se espera entre las 09:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con la rotación del viento al suroeste.
Lunes 23: Los modelos indican un segundo pulso de humedad con probabilidad media de lluvias aisladas.
2. Inumet: Desmejoramiento y mejoras temporarias
El organismo oficial ratifica que el sábado será el día crítico:
-
Sábado 21: Pronóstico de "precipitaciones y tormentas" con mejoras hacia la noche por el suroeste.
Lunes 23: La probabilidad de lluvia se mantiene "media", con un acumulado previsto menor al del sábado pero persistente.
3. MetSul: Riesgo de tormentas aisladas por calor
El observatorio brasileño advierte que, debido a las altas temperaturas en el norte (que rozarán los 40°C), las lluvias en esa zona podrían ser severas pero localizadas, bajo la forma de tormentas de rápida formación.