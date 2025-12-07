Metsul advierte días de lluvia con alto riesgo meteorológico en Brasil y efectos indirectos en Uruguay

Metsul emitió una singular advertencia que pidió “tomar en serio lo que viene” por lo que describió como la proyección de un sistema “extremadamente profundo”, con valores de presión poco habituales para la región y capacidad de generar tormentas fuertes, granizo, lluvias intensas y vientos con ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora.
Sin embargo, desde Uruguay se aclaró que no tendrá su centro el país, sino sobre territorio brasileño y luego sobre aguas oceánicas. Uruguay sí experimentará efectos indirectos, con lluvias y tormentas aisladas en el norte y noreste entre el lunes y el martes, mientras que en el sur predominarán los cielos cubiertos, con temperaturas más moderadas y algunas mejoras temporarias.
Centro en Brasil
El fenómeno configurará varios días de “alto riesgo meteorológico” entre el lunes y el jueves con la posibilidad de acumulados de lluvia entre 100 y 200 milímetros en sectores aislados, así como por la ocurrencia de vendavales capaces de provocar daños.
La advertencia comprende principalmente un cambio climático que se producirá entre el lunes y el martes sobre Rio Grande do Sul, acompañado por una masa de aire muy caliente que potencia la inestabilidad.
A partir del jueves comenzarán días de estabilidad atmosférica, con retorno del sol y ascenso de las temperaturas.