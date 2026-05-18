Aire polar y fuertes vientos marcarán los próximos días

De acuerdo con el observatorio meteorológico brasileño MetSul, el país experimentará un periodo de días gélidos debido a un pulso de aire polar de gran intensidad. Los expertos advierten que las temperaturas mínimas sufrirán un descenso pronunciado, pudiendo alcanzar valores extremos de hasta -4 °C en las zonas rurales del interior y áreas de la campaña, lo que provocará la formación de heladas meteorológicas generalizadas. En zonas urbanas y el sur del país, las mínimas oscilarán entre los 4 °C y 6 °C, mientras que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 12 °C a 15 °C.