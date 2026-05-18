Los principales centros de análisis meteorológico han emitido advertencias concordantes ante el ingreso de una masa de aire polar y un marcado incremento de los vientos que afectarán el territorio uruguayo durante los próximos días, consolidando un drástico cambio en las condiciones del tiempo para la segunda mitad de mayo.
Aire polar y fuertes vientos marcarán los próximos días
El ingreso de aire polar y fuertes vientos costeros provocarán una caída drástica de la temperatura y heladas en gran parte de Uruguay.