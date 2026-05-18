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Sociedad aire polar | vientos | MetSul

Aire polar y fuertes vientos marcarán los próximos días

El ingreso de aire polar y fuertes vientos costeros provocarán una caída drástica de la temperatura y heladas en gran parte de Uruguay.

Aire polar y vientos

Aire polar y vientos

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
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Los principales centros de análisis meteorológico han emitido advertencias concordantes ante el ingreso de una masa de aire polar y un marcado incremento de los vientos que afectarán el territorio uruguayo durante los próximos días, consolidando un drástico cambio en las condiciones del tiempo para la segunda mitad de mayo.

De acuerdo con el observatorio meteorológico brasileño MetSul, el país experimentará un periodo de días gélidos debido a un pulso de aire polar de gran intensidad. Los expertos advierten que las temperaturas mínimas sufrirán un descenso pronunciado, pudiendo alcanzar valores extremos de hasta -4 °C en las zonas rurales del interior y áreas de la campaña, lo que provocará la formación de heladas meteorológicas generalizadas. En zonas urbanas y el sur del país, las mínimas oscilarán entre los 4 °C y 6 °C, mientras que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 12 °C a 15 °C.

El factor viento y la sensación térmica

En paralelo, los modelos de predicción costera de Windguru señalan un incremento significativo en la intensidad de los vientos, debido a la rotación de las masas de aire hacia el sector Suroeste (SW).

  • Intensidad: Se prevén rachas continuas de viento que se situarán entre los 25 y 30 nudos (aproximadamente 45 a 55 km/h).

  • Zona de impacto: La franja costera de los departamentos del este, afectando principalmente a las áreas costeras de Maldonado y Rocha.

  • Consecuencias: Este flujo de viento costero, combinado con la masa de aire frío, generará un desplome en la sensación térmica, la cual se ubicará notablemente por debajo de los registros de los termómetros, a pesar de que el cielo tienda a despejarse.

Humedad y visibilidad en rutas

Las autoridades meteorológicas instan a la población y a los conductores a extremar precauciones debido a que el inicio de este fenómeno estará acompañado por un alto índice de humedad. Esto provocará la formación de bancos de niebla y neblinas densas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, reduciendo de manera drástica la visibilidad en las rutas nacionales del centro, sur y este del país.

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