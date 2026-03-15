MetSul advierte por temperaturas extremas en el norte de Uruguay

El norte en la mira: temperaturas de hasta 40 °C

Aunque el fenómeno tendrá su epicentro en Rio Grande do Sul, el organismo advierte que los departamentos fronterizos de Uruguay sentirán el impacto de manera directa. En zonas de Artigas, Rivera y Cerro Largo, el termómetro podría replicar los valores extremos previstos para el país vecino. Se esperan registros que superen ampliamente los 35 °C. En algunos sectores, las temperaturas podrían rozar los 40 °C, valores inusuales para la segunda quincena de marzo.