MetSul advierte por temperaturas extremas en el norte de Uruguay

El cambio de estación no traerá alivio, al menos no de inmediato. Según el último informe del observatorio brasileño MetSul, el cierre del verano y el inicio del otoño de 2026 estarán marcados por una potente masa de aire cálido que afectará con fuerza al sur de Brasil y el norte uruguayo.
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El norte en la mira: temperaturas de hasta 40 °C
Aunque el fenómeno tendrá su epicentro en Rio Grande do Sul, el organismo advierte que los departamentos fronterizos de Uruguay sentirán el impacto de manera directa. En zonas de Artigas, Rivera y Cerro Largo, el termómetro podría replicar los valores extremos previstos para el país vecino. Se esperan registros que superen ampliamente los 35 °C. En algunos sectores, las temperaturas podrían rozar los 40 °C, valores inusuales para la segunda quincena de marzo.
¿Cuándo llega el otoño?
Los modelos meteorológicos plantean un escenario en tres etapas para los próximos días: Calor intenso dominando la región, un periodo de inestabilidad con lluvias y tormentas que moderará las temperaturas momentáneamente, una nueva escalada de calor durante la primera semana del otoño.
MetSul recordó que, aunque las cifras son elevadas, los episodios de calor intenso en marzo no son extraños para la región. El otoño de 2026 comenzará oficialmente el 20 de marzo a las 11:45.