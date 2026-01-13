Mides otorga aumento de 50% al Bono Crianza y crea Canasta Higiénica Menstrual

Canasta Higiénica

En este marco, Civila anunció la creación de la Canasta Higiénica Menstrual, que se efectivizará a través de una transferencia monetaria de 1.200 pesos anuales, otorgados de forma mensual.

En principio, está destinada a 82.806 personas, de 12 a 50 años, distribuidas en 44.511 hogares beneficiarios de la TUS con fondo duplicado. A partir de 2029, se incorporará a quienes posean la TUS simple, con lo cual la cobertura alcanzará a 140.000 beneficiarias de la tarjeta.

Fernández, por su parte, informó que el Bono Crianza, destinado a reforzar ingresos de los hogares más vulnerables, con embarazadas y niños menores de 4 años, recibirá un incremento del 50% para 16.326 beneficiaros de TUS doble —destinada a la población de mayor vulnerabilidad—, con lo cual llegará a 3.339 pesos mensuales por persona desde este año.

Aumento en TUS

En cuanto a los hogares que reciben la TUS simple, unos 14.619 beneficiaros, el incremento será del 25% a partir de 2026, con unos 2.783 pesos mensuales por beneficiario, y del 50% desde 2028.

Civila adelantó que este viernes 16 de enero se habrá alcanzado el 100% de las transferencias anunciadas.

Asimismo, explicó que, al momento de tomar las decisiones en armonía con el Presupuesto, en el caso del Bono Crianza, se utilizó una distribución más equitativa entre TUS doble y simple y, en el caso de la Canasta de Higiene Menstrual se priorizó en los hogares con TUS doble, debido a que en este grupo se observa una presencia mayor de mujeres en edad reproductiva y menores de edad en hogares de mayor vulnerabilidad.