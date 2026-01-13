Gobierno descartó emergencia agropecuaria pero aplicará medidas paliativas

Simultáneamente, se dispuso la postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural al Banco de Previsión Social (BPS) y la autorización de pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales.

Asimismo se pondrán a disposición créditos de República Microfinanzas y habrá disponible una línea específica BROU para enfrentar las consecuencias del déficit hídrico.

Medidas de buenas prácticas

Por su parte, el Instituto Plan Agropecuario y el programa Procría darán apoyo técnico y divulgación de buenas prácticas para que los productores ganaderos puedan enfrentar la situación. Asimismo, el Instituto Nacional de Colonización (INC) está facilitando créditos e inversiones en agua para colonos.

En esta línea de trabajo, informó el MGAP que se está implementando una participación activa en las coordinaciones interinstitucionales para el suministro de agua para consumo humano y la producción familiar, tanto con OSE como con las intendencias, y se trabaja en un acuerdo con la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) a efectos de facilitar los trámites ante el Ministerio de Ambiente para el registro y autorización de pozos.

La cartera tomó en consideración el aporte de unidades del propio ministerio, así como de Ambiente, y de otros involucrados en el tema.