Política Otero | comparecencias | llamados a sala

Parlamento

Otero sobre llamados a sala: "Hay un vacío de contenido enorme" por parte de la oposición

En diálogo con Caras y Caretas, el diputado Gabriel Otero (FA) analizó las citaciones a cuatro ministros, defendió la gestión del Gobierno, y cuestionó la falta de sustento técnico de la oposición.

Gabriel Otero, diputado del FA.

Gabriel Otero, diputado del FA.

 Foto: Carlos Lebrato / FocoUY
Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión Permanente del Parlamento se encamina a un cierre de enero de alta intensidad política. Con cuatro citaciones a ministros sobre la mesa, que fueron aprobadas por unanimidad, el Frente Amplio (FA) se prepara para defender la gestión de sus secretarios de Estado. En diálogo con Caras y Caretas, el diputado frenteamplista e integrante de la comisión, Gabriel Otero, opinó que con los reiterados llamados a sala, la oposición no logra perjudicar la imagen del gobierno, sino que, por el contrario, se desgasta a sí misma: "En menos de un año, hay un fuerte desgaste de la oposición. Son estrategias, ellos verán de qué forma llevan adelante su agenda".

Otero aclaró que el FA no dudó en acompañar los llamados a la Comisión Permanente, porque "no tenemos problemas en que nuestros ministros den explicaciones". "En el periodo pasado tuvieron cinco interpelaciones y, en cada una de ellas, dieron las explicaciones necesarias, convincentes y serias sobre cada tema. En ese sentido, el gobierno no tiene mayor problema en acompañar las citaciones".

No obstante, el legislador cuestionó que "la oposición ha planteado diferentes temas a través de 50 o 60 caracteres en las redes sociales, con un vacío enorme de contenido". A modo de ejemplo, citó la reciente comparecencia de los jerarcas Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg, que tuvo lugar el pasado 7 de enero: "Hubo un vacío de contenido brutal de la oposición, que no sabía qué hablar con respecto al tema técnico del FONASA".

Según Otero, este comportamiento conlleva un riesgo político para quienes impulsan las citaciones: "La oposición corre el riesgo de perder protagonismo porque, aunque el llamado a sala es una buena herramienta, cuando la desgastas, ya es difícil que se tome en serio el planteo cuando no hay análisis detrás".

Agenda de comparecencias

El cronograma de la Comisión Permanente ya está definido. El 20 de enero será el turno del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y las autoridades de OSE. Este llamado, motivado por el diputado Sebastián Andujar, tendrá el foco en temas como el reciente aumento de tarifas del agua potable, el saneamiento, y la obra de Casupá.

Pocos días después, el 22 de enero, comparecerá el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, para responder por la remoción de seis directores departamentales, un tema en el que el senador nacionalista Sebastián Da Silva denunció "acomodo" y "amiguismos". Consultado al respecto, Otero defendió la potestad del Ejecutivo para reorganizar sus equipos técnicos: "Cuando los partidos políticos ganan un gobierno, toman decisiones para la gestión, no para poner 'punteros políticos'. Esos seis cambios se entienden necesarios para el plan de gestión del ministro".

El legislador aclaró que estas acusaciones no eran compartidas por el total de la oposicion, asegurando que "los tiros siempre vienen del mismo lado". "[Da Silva] tiene intereses importantes por ser un productor ligado a las grandes tenencias de tierra y lógicamente piensa solamente en su negocio", sentenció.

El 28 de enero comparecerá el Ministerio del Interior, convocado por el legislador del Partido Nacional Pablo Abdala, por las cifras de homicidios. Sobre la gestión de esta cartera, Otero destacó resultados concretos, como el procesamiento de tres jefes narcos "conocidos como pesados", de cien personas más procesadas por este tipo de delitos, así como el Plan Nacional de Seguridad que se dará a conocer en las próximas semanas.

También está prevista la comparecencia del Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y autoridades de ANEP, para informar sobre cambios en la transformación educativa. Otero, señaló que la fecha tentativa es el 18 de febrero, pero que aún no se concretó.

Para finalizar,el diputado enfatizó que el Parlamento no ha estado paralizado como denuncia la oposición. Tras un 2025 "pesadito" con temas de fondo como la de muerte asistida, la caja de profesionales o la situación del Casmu, el FA proyecta un 2026 centrado en el Diálogo Social. "Si de allí surge 'humo blanco', tendrá que haber leyes o modificaciones en la ley", concluyó.

