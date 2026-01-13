Otero sobre llamados a sala: "Hay un vacío de contenido enorme" por parte de la oposición

Según Otero, este comportamiento conlleva un riesgo político para quienes impulsan las citaciones: "La oposición corre el riesgo de perder protagonismo porque, aunque el llamado a sala es una buena herramienta, cuando la desgastas, ya es difícil que se tome en serio el planteo cuando no hay análisis detrás".

Agenda de comparecencias

El cronograma de la Comisión Permanente ya está definido. El 20 de enero será el turno del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y las autoridades de OSE. Este llamado, motivado por el diputado Sebastián Andujar, tendrá el foco en temas como el reciente aumento de tarifas del agua potable, el saneamiento, y la obra de Casupá.

Pocos días después, el 22 de enero, comparecerá el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, para responder por la remoción de seis directores departamentales, un tema en el que el senador nacionalista Sebastián Da Silva denunció "acomodo" y "amiguismos". Consultado al respecto, Otero defendió la potestad del Ejecutivo para reorganizar sus equipos técnicos: "Cuando los partidos políticos ganan un gobierno, toman decisiones para la gestión, no para poner 'punteros políticos'. Esos seis cambios se entienden necesarios para el plan de gestión del ministro".

El legislador aclaró que estas acusaciones no eran compartidas por el total de la oposicion, asegurando que "los tiros siempre vienen del mismo lado". "[Da Silva] tiene intereses importantes por ser un productor ligado a las grandes tenencias de tierra y lógicamente piensa solamente en su negocio", sentenció.

El 28 de enero comparecerá el Ministerio del Interior, convocado por el legislador del Partido Nacional Pablo Abdala, por las cifras de homicidios. Sobre la gestión de esta cartera, Otero destacó resultados concretos, como el procesamiento de tres jefes narcos "conocidos como pesados", de cien personas más procesadas por este tipo de delitos, así como el Plan Nacional de Seguridad que se dará a conocer en las próximas semanas.

También está prevista la comparecencia del Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y autoridades de ANEP, para informar sobre cambios en la transformación educativa. Otero, señaló que la fecha tentativa es el 18 de febrero, pero que aún no se concretó.

Para finalizar,el diputado enfatizó que el Parlamento no ha estado paralizado como denuncia la oposición. Tras un 2025 "pesadito" con temas de fondo como la de muerte asistida, la caja de profesionales o la situación del Casmu, el FA proyecta un 2026 centrado en el Diálogo Social. "Si de allí surge 'humo blanco', tendrá que haber leyes o modificaciones en la ley", concluyó.