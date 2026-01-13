En el marco de la remodelación de los juegos del Parque Rodó, este miércoles 14 de enero se realizará la primera etapa de inauguraciones de renovadas y nuevas atracciones que tendrá el parque de diversiones este 2026, que incluyen una nueva nueva montaña rusa, la cual se prevé inaugurar en febrero.
Remodelación de juegos
Parque Rodó estrena tres nuevas atracciones este miércoles
Este miércoles 14 de enero el Parque Rodó inaugurará la torre con una caída libre de 27 metros de altura, el Gusano Loco renovado y el Final Sprint.