Sociedad Parque Rodó | gusano | remodelación

Remodelación de juegos

Parque Rodó estrena tres nuevas atracciones este miércoles

Este miércoles 14 de enero el Parque Rodó inaugurará la torre con una caída libre de 27 metros de altura, el Gusano Loco renovado y el Final Sprint.

Parque Rodó estrená varias atracciones este 2026.
Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la remodelación de los juegos del Parque Rodó, este miércoles 14 de enero se realizará la primera etapa de inauguraciones de renovadas y nuevas atracciones que tendrá el parque de diversiones este 2026, que incluyen una nueva nueva montaña rusa, la cual se prevé inaugurar en febrero.

Las tres atracciones que estarán funcionamiento el miércoles 14 (de 17 horas hasta la 1)

* Torre de caída libre de 27 metros de altura.

* Gusano Loco renovado.

* Final Sprint.

Próxima etapa de remodelación de juegos

En la próxima etapa de estrenos, que se realizará la próxima semana, está prevista la inauguración la atracción giratoria Spin; Saltamontes, un juego con movimientos al ritmo de la música; y Ufo, un disco que gira al tiempo que se desplaza.

"Son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay, juegos que por primera vez se van a ver acá", afirmó a Subrayado Pablo Lotito de la administración del Parque Rodó, quien estimó que unas 6.000 a 7.000 personas van al Parque Rodó en un día concurrido.

La seguridad será una prioridad. A la entrada de cada juego se colocará un cartel con recomendaciones para el uso de la atracción, con la altura mínima requerida, entre otras medidas, apuntó.

