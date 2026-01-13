Parque Rodó estrena tres nuevas atracciones este miércoles

* Final Sprint.

Próxima etapa de remodelación de juegos

En la próxima etapa de estrenos, que se realizará la próxima semana, está prevista la inauguración la atracción giratoria Spin; Saltamontes, un juego con movimientos al ritmo de la música; y Ufo, un disco que gira al tiempo que se desplaza.

"Son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay, juegos que por primera vez se van a ver acá", afirmó a Subrayado Pablo Lotito de la administración del Parque Rodó, quien estimó que unas 6.000 a 7.000 personas van al Parque Rodó en un día concurrido.

La seguridad será una prioridad. A la entrada de cada juego se colocará un cartel con recomendaciones para el uso de la atracción, con la altura mínima requerida, entre otras medidas, apuntó.