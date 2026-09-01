Estudiante fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina

El anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), en la calle José L. Terra, se vio conmovida cuando un alumno de esa casa de estudios agredió a puñaladas a una compañera de 19 años, la que resultó gravemente herida con cortes en el rostro y el cuello.
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Ambos jóvenes eran estudiantes de Medicina y compañeros de clase.
Según información primaria a la que accedió la prensa, días atrás el joven le había pedido para hablar. La víctima accedió a su pedido y este martes ambos se apartaron para conversar. En ese momento, en forma inesperada, el joven sacó un cuchillo, golpeó a la víctima y luego la apuñaló.
La agresión provocó en la joven lesiones profundas a nivel del ojo izquierdo, con compromiso de planos profundos, una fractura de brazo izquierdo y múltiples heridas cortantes. Una emergencia móvil llegó al lugar y le brindó los primeros auxilios antes de trasladarla a un centro de salud.
Agresor detenido
El agresor fue detenido en el lugar tras la rápida intervención de la Policía. Según la información primaria, se encontraba junto a la víctima al momento de la llegada de los funcionarios.
Tras el ataque, el padre del joven dijo a los investigadores que su hijo padece esquizofrenia.
Personas que se encontraban en las inmediaciones del centro de estudios, señala Telemundo (Canal 12), grabaron el momento en que el joven fue retirado, ya detenido, de la facultad, luego del ataque ocurrido este martes por la tarde.