Estudiante fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina

La agresión provocó en la joven lesiones profundas a nivel del ojo izquierdo, con compromiso de planos profundos, una fractura de brazo izquierdo y múltiples heridas cortantes. Una emergencia móvil llegó al lugar y le brindó los primeros auxilios antes de trasladarla a un centro de salud.

Agresor detenido

El agresor fue detenido en el lugar tras la rápida intervención de la Policía. Según la información primaria, se encontraba junto a la víctima al momento de la llegada de los funcionarios.

Tras el ataque, el padre del joven dijo a los investigadores que su hijo padece esquizofrenia.

Personas que se encontraban en las inmediaciones del centro de estudios, señala Telemundo (Canal 12), grabaron el momento en que el joven fue retirado, ya detenido, de la facultad, luego del ataque ocurrido este martes por la tarde.