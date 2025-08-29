Montevideo estrena 250 nuevas papeleras: conocé dónde estarán ubicadas

Municipio A: Av. Agraciada (Paso Molino)

Municipio B: Peatonal Pérez Castellano, Peatonal Sarandí y Av. 18 de Julio

Municipios D y E: Av. 8 de Octubre (desde Bv. José Batlle y Ordóñez hasta Pan de Azúcar)

Segunda etapa:

Municipio C: Parque Prado

Municipio CH: Parque Batlle

Municipio F: Plaza César Díaz

Municipio G: Plaza Colón y Av. Gral. Garzón (desde Cno. José Durán hasta Carve)

El 28 de agosto, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, junto con la directora de la División Limpieza, Chiara Fioretto, y la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, recorrieron la avenida 18 de Julio. En la visita, se distribuyeron afiches informativos a los comercios para orientar sobre el uso correcto de las papeleras.

Uso correcto de las papeleras

Se debe depositar solo residuos pequeños generados en espacios públicos, como:

Servilletas, pañuelos y bolsas plásticas usadas.

Envoltorios de dulces y snacks, tapas de botella.

Cáscaras de frutas u otros restos de alimentos pequeños.

Se pide a la ciudadanía no depositar residuos reciclables (plástico, papel, cartón y latas limpios y secos) ni residuos voluminosos o bolsas de basura domiciliarias o comerciales. Para estos materiales, se deben usar los contenedores especiales.

Leonardo Herou destacó que esta acción es parte de un compromiso con la limpieza de la ciudad y una nueva gestión de residuos, que incluye programas de limpieza en barrios y erradicación de basurales. "Si cuidamos y hacemos un buen uso de las papeleras, seguramente lograremos el objetivo de tener una ciudad más limpia", afirmó Herou, haciendo énfasis en que el éxito de la iniciativa depende de la participación y el compromiso de los vecinos.

(Con información de IM)