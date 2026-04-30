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Sociedad Fernández Albín | Justicia | prisión

Lugarteniente de Marset

Luis Fernando Fernández Albín fue condenado a 10 años y tres meses de prisión

La Justicia condenó al "Flaco" Luis Fernando Fernández Albín organización del narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico y porte de armas.

Luis Fernando Fernández Albín pasará 10 años en prisión.

Luis Fernando Fernández Albín pasará 10 años en prisión.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras un proceso abreviado, la Justicia condenó este jueves 30 de abril al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, alias el Flaco, quien tras haber sido extraditado desde Buenos Aires (Argentina) el 18 de diciembre de 2025 e imputado al día siguiente, deberá cumplir 10 años y tres meses de prisión.

El "brazo ejecutor" de la organización de Marset en Uruguay

La pena es por los delitos de organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos continuado, tráfico interno de armas de fuego en concurso formal, con porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todo en régimen de reiteración real.

Las investigaciones determinaron que el Flaco Fernández Albín era el “brazo ejecutor” en Uruguay de la organización de narcotráfico montada por Sebastián Marset y es señalado por el cargamento de 2 toneladas de cocaína incautado en agosto de 2025 en Punta Espinillo (oeste de Montevideo).

Otras condenas en el marco del Operativo Nueva Era I y II

A su vez, fueron condenados en esta jornada un hombre y dos mujeres que también pertenecían a organizaciones criminales que operaban en Uruguay, informó la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue encontrado responsable de lavado de activos en modalidad de ocultamiento y deberá cumplir 22 meses de libertad a prueba.

En el caso de una de las mujeres, la condena fue por delito continuado de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia, por lo que deberá cumplir dos años de prisión.

La otra mujer, fue condenada por delito continuado de lavado de activos en modalidad de posesión y tenencia a dos años y ocho meses de prisión.

Además de las penas, la Justicia "dispuso el decomiso ampliado de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que integraban el patrimonio de esta organización criminal", informó la Fiscalía.

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