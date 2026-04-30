Tras un proceso abreviado, la Justicia condenó este jueves 30 de abril al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, alias el Flaco, quien tras haber sido extraditado desde Buenos Aires (Argentina) el 18 de diciembre de 2025 e imputado al día siguiente, deberá cumplir 10 años y tres meses de prisión.
Lugarteniente de Marset
Luis Fernando Fernández Albín fue condenado a 10 años y tres meses de prisión
La Justicia condenó al "Flaco" Luis Fernando Fernández Albín organización del narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico y porte de armas.