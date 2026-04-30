Luis Fernando Fernández Albín fue condenado a 10 años y tres meses de prisión

Otras condenas en el marco del Operativo Nueva Era I y II

A su vez, fueron condenados en esta jornada un hombre y dos mujeres que también pertenecían a organizaciones criminales que operaban en Uruguay, informó la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue encontrado responsable de lavado de activos en modalidad de ocultamiento y deberá cumplir 22 meses de libertad a prueba.

En el caso de una de las mujeres, la condena fue por delito continuado de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia, por lo que deberá cumplir dos años de prisión.

La otra mujer, fue condenada por delito continuado de lavado de activos en modalidad de posesión y tenencia a dos años y ocho meses de prisión.

Además de las penas, la Justicia "dispuso el decomiso ampliado de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que integraban el patrimonio de esta organización criminal", informó la Fiscalía.