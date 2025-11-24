MSP habilita nuevo tratamiento clave para cáncer de mama temprano

El Ministerio de Salud Pública (MSP) autorizó por primera vez el uso de un tratamiento dirigido para mujeres con cáncer de mama temprano, una decisión que marca un cambio significativo en el abordaje de una enfermedad que registra 2.000 nuevos diagnósticos y 700 muertes por año en el país. Hasta ahora, este fármaco solo se empleaba en pacientes con tumores avanzados.
Según explicó la oncóloga Marisa Fazzino, exdirectora del Programa Nacional de Cáncer, la medida podría beneficiar a un número importante de mujeres, ya que la mayoría de los casos en Uruguay se detectan en etapas iniciales y corresponden al tipo de tumor que responde a este medicamento.
Por qué esta autorización es clave
El oncólogo uruguayo Carlos Barrios, referente internacional, explicó que se considera cáncer de mama temprano a aquel que aún no presenta metástasis visible en otros órganos. En estos casos, el tumor está limitado a la mama y eventualmente a los ganglios axilares, lo que permite tratamientos con intención curativa.
Barrios recordó que hoy existen cuatro pilares terapéuticos para estas pacientes —cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia—, y que la incorporación de este fármaco representa un refuerzo decisivo para quienes tienen mayor riesgo de diseminación aunque los estudios no lo muestren todavía.
¿A quiénes está dirigido este nuevo uso?
El tratamiento aprobado está indicado para mujeres con tumores más grandes o con ganglios afectados: grupos con mayor probabilidad de recaída. “En estas pacientes sumamos este fármaco al tratamiento hormonal tradicional porque reduce significativamente las recaídas. Estamos probablemente curando a más mujeres y evitando metástasis futuras en hueso, hígado o pulmón”, señaló Barrios.
Un cambio que puede salvar vidas
El nuevo uso del medicamento ya había sido implementado en otros países, pero su autorización en Uruguay abre posibilidades concretas para mejorar la sobrevida y evitar progresiones severas de la enfermedad.
Los especialistas insisten en que este avance debe ir acompañado de controles regulares, mamografías, estudios indicados por las guías del MSP y autocontrol mamario, pilares fundamentales para detectar la patología a tiempo y aumentar las chances de curación.