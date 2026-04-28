Belvedere: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a un hombre.

Al llegar al lugar, efectivos constataron que el auto presentaba múltiples impactos de bala y que en su interior había dos ocupantes. La mujer, sin antecedentes penales, fue hallada sin vida, mientras que el hombre —que posee varios antecedentes, el último por hurto en 2024— sufrió heridas en el brazo y el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.