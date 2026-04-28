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Sociedad

Violencia

Belvedere: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a un hombre

Las víctimas se desplazaban en un auto por la zona de Belvedere cuando fueron interceptadas por varios individuos armados, que efectuaron múltiples disparos contra el vehículo.

Belvedere: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a un hombre.

Belvedere: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a un hombre.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por la madrugada del lunes ocurrió un nuevo hecho de violencia en Montevideo: una mujer de 30 años fue asesinada y un hombre de 34 resultó gravemente herido tras un ataque a balazos en el barrio Belvedere. Las víctimas del ataque se encontraban en el interior de un auto.

El episodio se registró sobre las 23 horas en la intersección de Emancipación y Gregorio Mas de Ayala. Según consignó Telemundo, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego y la posible presencia de personas heridas dentro de un vehículo.

Al llegar al lugar, efectivos constataron que el auto presentaba múltiples impactos de bala y que en su interior había dos ocupantes. La mujer, sin antecedentes penales, fue hallada sin vida, mientras que el hombre —que posee varios antecedentes, el último por hurto en 2024— sufrió heridas en el brazo y el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.

Investigación en curso

Policía Científica trabajó en la escena relevando indicios, mientras que la Fiscalía ordenó la búsqueda de testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona.

Horas más tarde, un helicóptero de la Aviación Policial localizó en Nuevo París el vehículo utilizado por los atacantes. El automóvil estaba incendiado en la zona de Islas Canarias y Camino a La Tablada.

La investigación continúa y, por el momento, no se ha determinado cuántas personas participaron del ataque. En la escena se encontraron varias vainas correspondientes a armas automáticas.

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