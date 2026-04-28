Por la madrugada del lunes ocurrió un nuevo hecho de violencia en Montevideo: una mujer de 30 años fue asesinada y un hombre de 34 resultó gravemente herido tras un ataque a balazos en el barrio Belvedere. Las víctimas del ataque se encontraban en el interior de un auto.
Violencia
Belvedere: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a un hombre
Las víctimas se desplazaban en un auto por la zona de Belvedere cuando fueron interceptadas por varios individuos armados, que efectuaron múltiples disparos contra el vehículo.