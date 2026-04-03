Operativo de la Armada logró salvar a marinero tailandés intoxicado

Asimismo, se realizaron consultas con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, a los efectos de obtener asesoramiento sobre el producto ingerido y el tratamiento correspondiente.

De forma inmediata se ordenó el alistamiento y despegue de medios aeronavales de la Armada Nacional, desplegándose un helicóptero AB-412 y una aeronave de ala fija O-2 Skymaster, los cuales realizaron la evacuación del tripulante y su posterior traslado al helipuerto del Hospital Mautone, en la ciudad de Maldonado, para recibir atención médica especializada.

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El tripulante evacuado arribó al centro de salud en condiciones estables, donde fue recibido y atendido por personal médico del mencionado centro asistencial.

La importancia del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate de la Armada

La Armada Nacional, a través de sus medios navales y aeronavales y del MRCC, mantiene en forma permanente la vigilancia y capacidad de respuesta ante emergencias en el mar, salvaguardando la vida humana en las aguas de responsabilidad nacional.

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