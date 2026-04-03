Operativo de la Armada logró salvar a marinero tailandés intoxicado

Rescatistas de la Armada Nacional llevaron a cabo este viernes la evacuación médica de un tripulante de 23 años de nacionalidad tailandesa que estaba trabajando en el buque mercante “Thor Chaichana”, de bandera de Singapur, el cual se encontraba en la Zona de Fondeo Este, aproximadamente a 17 millas náuticas de Piriápolis (Maldonado).
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El incidente fue reportado a las 11:55 horas, cuando el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC) recibió una comunicación de Control Montevideo -dependiente de la Prefectura del Puerto de Montevideo- informando acerca de que un tripulante del mencionado buque había ingerido accidentalmente un producto químico, presentando dificultades respiratorias y encontrándose en riesgo su vida.
El rescate del marinero tailandés
Ante esta situación, el MRCC declaró el incidente en fase de peligro y, por recomendación del servicio de radio consulta médica para incidentes en el mar, se dispuso la evacuación médica del tripulante.
Asimismo, se realizaron consultas con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, a los efectos de obtener asesoramiento sobre el producto ingerido y el tratamiento correspondiente.
De forma inmediata se ordenó el alistamiento y despegue de medios aeronavales de la Armada Nacional, desplegándose un helicóptero AB-412 y una aeronave de ala fija O-2 Skymaster, los cuales realizaron la evacuación del tripulante y su posterior traslado al helipuerto del Hospital Mautone, en la ciudad de Maldonado, para recibir atención médica especializada.
El tripulante evacuado arribó al centro de salud en condiciones estables, donde fue recibido y atendido por personal médico del mencionado centro asistencial.
La importancia del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate de la Armada
La Armada Nacional, a través de sus medios navales y aeronavales y del MRCC, mantiene en forma permanente la vigilancia y capacidad de respuesta ante emergencias en el mar, salvaguardando la vida humana en las aguas de responsabilidad nacional.