Una mujer de 37 años fue asesinada cuando tres hombres se enfrentaban a tiros, cerca de las nueve de la noche de este miércoles 8 de julio en Camino Mangangá y Justo José Alonso, en el barrio Villa Don Bosco, a pocos metros del complejo deportivo de Peñarol y el Estadio Campeón del Siglo.
Balacera en Villa Don Bosco
Mujer fue asesinada a tiros cuando caminaba con su hija adolescente cerca del Campeón del Siglo
La mujer de 37 años fue asesinada mientras caminaba junto a su hija de 14, cuando quedaron en el medio de un enfrentamiento a tiros entre tres hombres.