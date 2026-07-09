Mujer fue asesinada a tiros cuando caminaba con su hija adolescente cerca del Campeón del Siglo

Un familiar trasladó a la mujer que ingresó agonizando a la policlínica de Malinas, ubicada en Jardines del Hipódromo con una herida de bala con orificio de entrada en el dorso de hemitórax derecho y orificio de salida en el hemitórax izquierdo.

Según el parte médico consignado por Subrayado, la muerte de la mujer fue constatada por los médicos a las 21:38 del miércoles 8.

Jefe de Policía: mujer quedó en medio de tiroteo al que era totalmente ajena

En el lugar en el que ocurrió la balacera, la Policía Científica halló 14 casquillos y dos cartuchos de calibre 9 milímetros. Este jueves, en rueda de prensa, el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, confirmó que según la información preliminar que tenía acerc del homicidio, que efectivamente la mujer había quedado en medio de un tiroteo al que era totalmente ajena.

"No lo podemos establecer hasta que se pueda aclarar el hecho”, aclaró el jerarca sobre la investigación en curso que lleva a cabo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.