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Sociedad asesinada | tiros | mujer

Balacera en Villa Don Bosco

Mujer fue asesinada a tiros cuando caminaba con su hija adolescente cerca del Campeón del Siglo

La mujer de 37 años fue asesinada mientras caminaba junto a su hija de 14, cuando quedaron en el medio de un enfrentamiento a tiros entre tres hombres.

Mujer fue asesinada a pocos metros del Campeón del Siglo.

Mujer fue asesinada a pocos metros del Campeón del Siglo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 37 años fue asesinada cuando tres hombres se enfrentaban a tiros, cerca de las nueve de la noche de este miércoles 8 de julio en Camino Mangangá y Justo José Alonso, en el barrio Villa Don Bosco, a pocos metros del complejo deportivo de Peñarol y el Estadio Campeón del Siglo.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que hubo un enfrentamiento entre dos hombres que pasaron en moto y uno que circulaba a pie. La mujer y su hija quedaron en medio de la balacera, recibiendo la primera un mortal disparo en el pecho.

Al llegar al lugar tras recibir un llamado al 911, la Policía se entrevistó con la hija de la víctima, una adolescente de 14 años, quien manifestó que ambas caminaban por el barrio y, al ingresar por la calle Mangangá fue cuando le dispararon a su madre.

Un familiar trasladó a la mujer que ingresó agonizando a la policlínica de Malinas, ubicada en Jardines del Hipódromo con una herida de bala con orificio de entrada en el dorso de hemitórax derecho y orificio de salida en el hemitórax izquierdo.

Según el parte médico consignado por Subrayado, la muerte de la mujer fue constatada por los médicos a las 21:38 del miércoles 8.

Jefe de Policía: mujer quedó en medio de tiroteo al que era totalmente ajena

En el lugar en el que ocurrió la balacera, la Policía Científica halló 14 casquillos y dos cartuchos de calibre 9 milímetros. Este jueves, en rueda de prensa, el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, confirmó que según la información preliminar que tenía acerc del homicidio, que efectivamente la mujer había quedado en medio de un tiroteo al que era totalmente ajena.

"No lo podemos establecer hasta que se pueda aclarar el hecho”, aclaró el jerarca sobre la investigación en curso que lleva a cabo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

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