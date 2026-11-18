La investigación judicial se originó con una denuncia presentada por once personas, quienes manifestaron haber sido engañados a partir de una convocatoria publicada en junio de este año en la red social Facebook para integrar una presunta cooperativa de viviendas.
Acuerdo económico
Mujer fue imputada en Cerro Largo por estafar con falsa cooperativa de viviendas
Para acceder a la (falsa) cooperativa, la formalizada por estafa solicitaba un aporte inicial de $ 4.000, una cuota mensual de $ 500 y participación en rifas.