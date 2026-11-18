Una política de Estado con raíces parlamentarias

Durante su exposición, la vicepresidenta Carolina Cosse indicó que la “relación con China es una Política de Estado construida por gobiernos de distintos partidos políticos en Uruguay" y rememoró que "tras la recuperación democrática el 1 de marzo de 1985, Uruguay estableció relaciones diplomáticas con la potencia asiática el 3 de febrero de 1988, consolidando un vínculo que no ha dejado de fortalecerse". También recordó que "en 2016 se firmó la Asociación Estratégica y, en 2023, esta fue elevada a Asociación Estratégica Integral”.

Con respecto al comercio exterior, la vicepresidenta destacó que “desde 2013, China se mantiene como el principal socio comercial de Uruguay en el rubro de bienes", remarcando que "en 2025, las exportaciones uruguayas hacia el gigante asiático alcanzaron los 3.493 millones de dólares (un 12% más que en 2024), lo que representa el 26% del total de las exportaciones mundiales del país (uno de cada cuatro dólares exportados)". Asimismo, subrayó que "el 2025 marcó un récord histórico general de exportaciones de bienes con un total de 13.493 millones de dólares”.

Cosse también se refirió a las "tensiones" actuales del contexto internacional, asegurando que "Uruguay tiene una posición coherente" y "un apoyo irrestricto a los principios del derecho internacional, a las Naciones Unidas y a sostener reglas comerciales claras para todos". Y añadió: "Para un país pequeño, el multilateralismo no es una opción, es una garantía".

He Fei: China, Uruguay y "un futuro compartido"

Por su parte, He Fei, advirtió sobre las transformaciones que atraviesa el escenario internacional y señaló que “problemas como los desequilibrios en el desarrollo y las deficiencias de la gobernanza global se vuelven cada vez más acuciantes”. Frente a ese panorama, destacó las cuatro iniciativas globales impulsadas por el presidente Xi Jinping —en materia de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza—, asegurando que “están plenamente alineadas con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” y que constituyen “un importante bien público internacional” para los países en desarrollo.

El diplomático también resaltó la sintonía entre Beijing y Montevideo en los foros internacionales, valorando que Uruguay haya asumido este año las presidencias del G-77+China, la CELAC y el Mercosur, con “un importante papel en la defensa de la estabilidad legítima, la representatividad del Sur Global y la justicia y la equidad internacionales”. En ese marco, adelantó que China aprovechará la reunión de líderes económicos de APEC en Shenzhen para “fortalecer los vínculos entre los mercados de Asia-Pacífico y América Latina”, facilitando que Uruguay y la región se integren a las cadenas globales de producción, suministro y valor.

Finalmente, He Fei reafirmó la voluntad de su país de profundizar los intercambios legislativos y elevar la calidad de la cooperación bilateral en áreas clave como el sector agropecuario y ganadero, el comercio, las inversiones, la innovación científica y tecnológica, y el intercambio cultural, con el objetivo de seguir construyendo “una comunidad de futuro compartido de la humanidad entre China y Uruguay”.

Valoraciones del del encuentro

Tras finalizar la actividad, en diálogo con la prensa, Cosse valoró la importancia de que el diálogo entre ambos paises sucediera en el Palacio Legislativo: “Para el Parlamento ofrecer este ámbito que es tan querido por nosotros, para tener una instancia de discusión y de reflexión sobre la gobernanza global, sobre el multilateralismo y la cooperación Sur Sur, es la consecuencia natural de lo que ha sido décadas y décadas de relacionamiento parlamentario y del Estado uruguayo con la República Popular China”.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin vinculó los ejes del encuentro con la agenda diplomática que el país despliega en los organismos internacionales. “Los temas que trata acerca de la gobernanza y de la cooperación Sur Sur es parte de la acción permanente que nosotros tenemos”, explicó, haciendo referencia al trabajo en Naciones Unidas y al rol de Uruguay al frente del bloque de países en desarrollo.

“En caso de la cooperación Sur Sur, está demás decir, el hecho de que los 134 países más China, en el 2025, decidieron que nosotros asumieramos la presidencia del G-77+China, los temas que tratan son exactamente los mismos”, señaló Lubetkin. Para el ministro, instancias como la del Palacio Legislativo permiten “ser coherente con la reflexión”.

Por otro lado, el diputado Víctor Aldaya puso el foco en el peso económico del gigante asiático y en el papel de los legisladores para sostener el diálogo. “No olvidemos que China es nuestro primer socio comercial”, dijo el legislador a la prensa, destacando también a relevancia del intercambio entre el Parlamento uruguayo y la Asamblea Nacional Popular de China.

Consultado sobre el impacto de este tipo de instancias de intercambio en el contexto internacional actual, sostuvo que “tanto China como Uruguay son países que apuestan al multilateralismo y eso siempre va a favorecer la relación, en especial del Sur Global”. Asimismo, apuntó al rol estratégico de Beijing frente a las tensiones internacionales: “Creemos que China tiene un rol fundamental en este mundo donde se trata cada vez más de que sea unipolar. Entonces tener un jugador como China en el marco de fomentar el diálogo y la paz entre los países es muy importante”.

Aldaya también repasó el hito histórico de 1959, cuando una delegación parlamentaria uruguaya encabezada por Francisco Rodríguez Camusso —entonces presidente de la Cámara de Representantes— e integrada por Zelmar Michelini viajó a China, sentando las bases para el posterior restablecimiento diplomático en 1988. “Creo que eso es una muestra de la importancia del vínculo y del relacionamiento entre ambos parlamentos”, concluyó.

Desafíos comerciales y el aporte de la academia

Desde la óptica empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrie, valoró la instancia realizada en lo que definió como “la Casa del Pueblo” para abordar los retos compartidos entre el ámbito estatal y el privado. Según indicó, el propósito central pasa por “reforzar las políticas a largo plazo de China en materia de cooperación, de multilateralismo”.

Potrie destacó la continuidad de la estrategia uruguaya en territorio chino: “El gobierno uruguayo lo ha hecho y lo ha hecho como una política de Estado a partir de instalar oficinas especializadas como la Unión Exportación, como el Instituto Nacional de Carnes, Conaprole también tiene su oficina allí”. Además, remarcó la importancia del “despliegue territorial también que están de los consulados generales para ver las particularidades que tiene cada provincia, porque bueno, no todo el consumo es igual en China que es un país muy vasto”, señalando que “Uruguay está ampliando todo lo que es su oferta exportable y todavía hay mucho más para profundizar por ese lado”.