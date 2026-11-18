Habrá juegos, música, un espacio de burbujas, una plaza blanda para los más pequeños, serigrafía para estampar remeras con el lema de la marcha y propuestas lúdicas vinculadas a la salud. También se dispondrá de frutas donadas por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

La actividad es organizada por la Coordinación Oeste en Movimiento y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989 y que Uruguay incorporó a su cuerpo normativo a través de la Ley N° 16.137.

En Uruguay, la fecha es acompañada por distintas marchas, caminatas e intervenciones impulsadas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), intendencias departamentales y organizaciones de la sociedad civil. Son instancias en las que niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias y educadores, salen a las calles para reclamar que sus derechos sean respetados. “El derecho a ser escuchados, a una educación inclusiva, a la salud, a la recreación, a vivir en familia, a crecer en entornos libres de violencia y a la cultura”.

Pero en el oeste de Montevideo la convocatoria tiene una historia propia. Una historia que comenzó hace trece años, cuando dos centros educativos decidieron salir a la calle para compartir con los vecinos un mensaje tan sencillo como fundamental que “los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y es responsabilidad de toda la sociedad garantizarlos”.

De dos centros a una comunidad en movimiento

La primera marcha se realizó en 2014. Fue pequeña, recorrió apenas dos cuadras, desde las calles Grecia y Prusia hasta la Plaza del Inmigrante, y participaron alrededor de 30 niños, niñas y adolescentes. La organizaron el centro Villeritos, que trabaja en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) del INAU, y un grupo de adolescentes y jóvenes del Centro Educativo Recreativo y Social (CERS), que compartían edificio en la calle Grecia, entre Prusia y Ecuador.

Antes de salir, hubo un trabajo con las familias. Se conversó acerca de cuáles eran los derechos que consideraban más importantes para sus hijos e hijas. En aquella primera jornada, los niños entregaron folletos a los vecinos para dar a conocer esos derechos.

“Aquella primera marcha fue cortita y no muy multitudinaria, con educadores de los dos centros y con dos realidades diferentes. Porque uno es de primera infancia y el otro, de adolescentes y jóvenes con discapacidad”, recordó Marta Bentancor, educadora, militante social y referente de la zona, quien participa desde aquella primera convocatoria.

En sus comienzos, la organización se llamó “Cerro en Movimiento”. El crecimiento llegó a partir de una tarea sostenida de acercamiento a otros centros y organizaciones. No había grandes estructuras ni mecanismos formales de convocatoria. Se recorrían los barrios, se tocaban timbres y se conversaba directamente con educadores, maestros, profesores y vecinos.“El cara a cara siempre lo rescatamos como algo muy importante. Eso hizo que existiera un orgullo de ser los primeros en participar de esas primeras marchas”, señaló.

A Villeritos y CERS se sumó Casa de la Amistad, un centro CAIF ubicado en Grecia y China. También fueron invitados Regazo de Lita, la ex Casa Cuna o la vieja Asistencia del Cerro. Más adelante se incorporó el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), una organización de la sociedad civil que desde hace 50 años trabaja en la promoción de la dignidad y los derechos de las personas y que desarrolla distintas propuestas en la zona, como clubes de niños, casas jóvenes en Maracaná y Casabó y, en su momento, Casa Luna, destinada a adolescentes embarazadas, con recién nacidos o niños pequeños.“Eso también ha tenido una importancia muy grande, muy linda”, recordó Bentancor al referirse a la incorporación de esa propuesta.

La iniciativa fue creciendo y extendiéndose territorialmente. Primero hacia Casabó y luego hacia otros barrios del oeste, hasta que el nombre Cerro en Movimiento dejó de representar la dimensión que había adquirido la experiencia. Cuando comenzaron a participar instituciones de Cerro Norte, Rincón del Cerro, Las Torres, Maracaná, La Boyada, Casabó y Santa Catalina, y la convocatoria cruzó el puente Pantanoso hacia La Teja, se entendió que era necesario ampliar también su identidad. Así nació “Oeste en Movimiento”. En ese proceso se incorporaron, entre otros, el Colectivo Libres, el Hogar Laureles y el CAIF Los Suritos.

El trabajo comunitario como punto de partida

La construcción de la marcha estuvo y está acompañada por una concepción del trabajo social que busca fortalecer los vínculos entre las instituciones y sus comunidades. Bentancor recordó que desde los comienzos se procuró darle un “sentido comunitario” a las actividades que se desarrollaban en el CAPI. Incluso se convocó a una persona especializada en historia de la salud para reconstruir el pasado de un centro sanitario de la zona, vinculado al histórico trabajo con la tuberculosis, y reflexionar sobre el servicio que había prestado a la comunidad y la participación que esta podía tener en esos espacios.

La intención es que los centros no trabajen únicamente hacia adentro, sino que puedan abrirse al barrio, escuchar sus necesidades y reconocer también los aportes que los vecinos están en condiciones de realizar. “Las actividades que realizamosno pueden estar hacia adentro, también tienen que salir y entrar desde la comunidad. Porque no es sólo que los centros hagan propuestas hacia afuera, sino escuchar qué es lo que plantea el barrio, qué necesitan o qué se puede aportar”, explicó.

Para Bentancor, esa relación genera un “enriquecimiento de ida y vuelta” y “fortalece la confianza” entre las instituciones y los vecinos. Puso como ejemplo el caso de una persona que se acerca a un centro para ofrecer juguetes que pertenecieron a sus nietos y luego puede comprobar que esos materiales son aprovechados por otros niños.“No es solamente el centro que sale, sino que la comunidad también ingresa”.

La misma lógica se trasladó a la forma de abordar los derechos. Aunque el 20 de noviembre es una fecha especial para ponerlos en primer plano, los centros trabajan durante los 365 días del año. Cada institución elige uno o varios derechos que considera especialmente vulnerados en la población con la que trabaja o que necesitan ser profundizados.

La propuesta consiste en que cada centro comparta con los demás cuál es el derecho elegido y por qué, y que lo represente de alguna manera durante la marcha. Así, cada institución lleva una bandera de un metro y medio por un metro, todas del mismo tamaño, con el nombre del centro y el derecho que decidió trabajar.La intención es que esas banderas puedan reunirse al final de la jornada y conformar una gran expresión colectiva.

La experiencia también tuvo que adaptarse durante la pandemia. Con el respaldo de las autoridades sanitarias y de la Intendencia de Montevideo, en lugar de realizar la marcha se recorrieron los centros educativos con propuestas teatrales para los niños.En aquella oportunidad, uno de los ejes fue el derecho a vivir sin violencia. Se construyó un carro alegórico con un elefante colocado sobre un vehículo, que llevaba al frente la consigna “No más chas-chas. Trompita”.La propuesta también permitió trabajar con las familias sobre los mensajes que transmiten algunos juegos y canciones infantiles tradicionales. Bentancor señaló que muchas de esas expresiones, que los adultos repiten casi automáticamente, naturalizan distintas formas de violencia.

“Los juegos infantiles, los típicos de la ‘rueda a rueda’ u otros, si los analizamos, violentan los derechos desde la primera letra hasta la última. El ‘chas-chas’ o ‘vino la maestra y me dio un coscorrón’. De repente nosotros, los adultos, hemos seguido jugando, repitiendo las letras de las canciones clásicas sin razonar, y son todas en esa línea”, consideró.

El crecimiento de la marcha no respondió solamente a una estrategia de convocatoria. Si bien se debe sostener un trabajo de organización permanente y las primeras charlas y reuniones se distribuyen entre quienes impulsan la iniciativa, cada uno asume la tarea de comunicarse con las instituciones.También es el resultado de una necesidad que las propias instituciones educativas y sociales fueron identificando.Recordó especialmente una edición en la que comenzaron a llegar niños vestidos con sus túnicas blancas y acompañados por maestros de escuelas que no habían sido invitadas formalmente. “Me acuerdo de un año en que empezaron a llegar niños de túnica blanca con maestros. No sabíamos ni de qué escuela venían, pero se habían enterado de que estaba esta marcha”. Por eso asegura que ampliar la convocatoria no ha sido fácil, ni tampoco difícil.

Fue entonces cuando los organizadores comprendieron que la convocatoria respondía a una “necesidad de los propios educadores”, la de contar con una jornada en la que los derechos de niños, niñas y adolescentes pudieran hacerse visibles y compartirse con toda la comunidad.

Este año se estima que participarán más de 40 instituciones del Cerro y La Teja. Los traslados de los niños más grandes hasta el punto de concentración se realizan, en general, como parte de las salidas recreativas de los centros, mediante ómnibus de línea. Para los más pequeños, cada institución dispone de un rubro destinado al transporte. También participan padres, madres y abuelos, porque la convocatoria es abierta a todos.

A la convocatoria se sumó también la Organización de Usuarios de Salud del Oeste (OUSO), que tiene una presencia importante en la región. Los policlínicos acompañan habitualmente la marcha y, en distintas ediciones, también lo hace el móvil de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE, que cuenta con consultorio, vacunación, pediatras y médicos de familia.

La marcha tiene, además, su propio himno. Se trata de una canción escrita e interpretada por Bentancor junto a un coro de niños, que fue grabada en primera instancia en los estudios de la Usina del Polo Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro y con posterioridad en el estudio de grabación de Sebastián Mederos, profesor de Música de CERS. Se llama “Derecho a tener derechos” y su estribillo resume buena parte del espíritu de la convocatoria: “Me voy a casa / juego contigo / voy al doctor / tengo un abrigo. Derecho a tener derechos / a poder ir a la escuela / a que me cuentes un cuento / y a visitar a mi abuela...”.

La violencia, una preocupación que atraviesa los barrios

La consigna de este año no surgió por casualidad. La violencia hacia niños, niñas y adolescentes es una preocupación que atraviesa el trabajo cotidiano de las instituciones y que se expresa tanto en situaciones familiares como en los espacios públicos.

Los últimos datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), correspondientes a 2025 y presentados en 2026, registraron un promedio de 25 situaciones diarias de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Las formas más frecuentes fueron “el maltrato emocional, la negligencia, la violencia sexual y el maltrato físico”.

En tal sentido, para Bentancor, la marcha también permite que quienes trabajan con las infancias y adolescencias expresen públicamente que conocen esa realidad y que no permanecen indiferentes.“Queremos visibilizar que quienes trabajamos en este entorno de niños, niñas y adolescentes somos conscientes de lo que está pasando y nadie mira para el costado”.

La militante social destacó que la propia organización de la marcha permitió que los educadores y referentes de los distintos centros se conozcan y establezcan vínculos que luego facilitan el trabajo cotidiano, especialmente cuando es necesario realizar derivaciones ante situaciones de violencia.

En cuanto a la elección de la consigna “Por espacios sin violencia” dijo que surgió casi “espontáneamente” en septiembre de este año. Para los organizadores, era necesario poner el tema en el centro de la convocatoria porque se trata de una realidad que se vive a diario y que no puede ser ignorada.

Uno de los aspectos que más preocupa es el uso de los espacios públicos, dijo. Bentancor entiende que existe un “retroceso” cuando las familias dejan de concurrir a plazas y lugares de recreación por temor a situaciones de violencia, tiroteos u otros episodios que ponen en riesgo su seguridad.

“Hay que acompañar a las familias, y las familias reforzar el trabajo con quienes estamos en la educación. Pero hay que recuperar los espacios comunes. Cada vez tenemos más plazas blandas para los más chicos (espacios de juegos infantiles diseñado especialmente para bebés y niños pequeños por lo general de 0 a 5 años, construido con materiales acolchados y seguros) y no puede ser que las familias no puedan ir a esos lugares por temor a que ocurra algo”, indicó.

La preocupación tiene también un correlato en las cifras de violencia armada. Según datos del Ministerio del Interior difundidos en octubre de 2026, entre 2023 y 2025 se registraron en el país “58 homicidios dolosos consumados de niños, niñas y adolescentes, 53 tentativas de homicidio y 238 menores de edad heridos por armas de fuego”. La cantidad de niños de hasta 14 años heridos por armas de fuego “aumentó un 80% durante ese período”.

Frente a este escenario, Bentancor insistió en la importancia de articular esfuerzos entre las distintas instituciones y actores de la comunidad.“Sin lugar a dudas, tenemos que estar todos tirando para el mismo lado. Recuerdo en más de una oportunidad el aporte desde la Policía Comunitaria a la hora de acompañar, apoyar hasta de disfrutar este tipo de actividades”.

La expectativa de quienes participan de la organización es que la jornada no se limite a una expresión pública de reclamo, sino que contribuya a “modificar” las condiciones que vulneran los derechos de las infancias y adolescencias.“Esperamos que lo que estamos visibilizando a través de un cartel o una bandera que pone cada centro realmente modifique y logre revertir esos números de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Porque no pasa sólo por pasear un cartel o una pancarta”.

De todos modos, la militante social reconoció que el encuentro con otras instituciones, el intercambio de experiencias y la posibilidad de reconocerse como parte de un mismo esfuerzo también fortalecen el trabajo cotidiano y renueva el ánimo de quienes participan.

La convocatoria, explicó, no está dirigida únicamente a los niños que concurren a centros del INAU o a instituciones educativas. El objetivo es llegar a todos, a quienes asisten a un club de niños, a un liceo o a un colegio privado; quienes concurren a un centro de atención a la primera infancia, quienes reciben acompañamiento a través de un centro de referencia o aquellos cuyas familias no están vinculadas a una propuesta institucional.

También participan de la marcha, estudiantes universitarios de Trabajo Social y Nutrición, entre otras disciplinas, a través del programa integral, interdisciplinario y de proyección comunitaria Aprendizaje en Extensión (APEX), de la Universidad de la República. Para ellos, el trabajo en el territorio y el contacto con las realidades de la región constituyen una instancia fundamental de formación.Destacó que algunos estudiantes se han conmovido tanto con las experiencias que conocen durante sus prácticas al punto que, una vez finalizada su carrera, han decidido regresar a trabajar en esa zona.

Por su parte, Diego Peña, funcionario del INAU - Canelones y participante de las primeras organizaciones de la marcha, destacó el carácter “comunitario y horizontal” que adquirió la experiencia.

Peña remarcó que la coordinación “no es propiedad de ninguna institución” en particular, aunque la iniciativa haya surgido inicialmente desde el INAU, a partir del trabajo de Villeritos. Con el paso de los años, la marcha fue “apropiada por la comunidad del oeste, y esa diversidad de organizaciones, instituciones y colectivos es uno de sus principales valores”.

Agregó que es importante “preservar la pluralidad” que caracteriza a la zona y evitar que una institución concentre las decisiones o la organización. “Todos invitamos”, sintetizó al describir una modalidad de trabajo en la que cada participante tiene la posibilidad de aportar y asumir responsabilidades.

Los derechos culturales también son derechos

El Balcón del Cerro de la Intendencia de Montevideo, donde este año finalizará la marcha, se incorporó recientemente a la Coordinación Oeste en Movimiento. El espacio fue inaugurado hace poco más de un año y esta será la segunda marcha en la que participa, aunque la primera en la que lo hace como integrante de la organización.

Susana Souto Fernández, responsable del espacio polifuncional, explicó que la incorporación se relaciona con el énfasis que el Balcón ha puesto en la gestión dirigida a las infancias y adolescencias.“Nos interesó muchísimo formar parte de esta coordinación porque tenemos un énfasis puesto en la gestión en nuestras niñeces y adolescencias. Nos parecía que era importantísimo participar de este espacio, como de otros espacios que favorecen la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias”.

Desde el punto de vista edilicio, el Balcón cumple un papel importante porque varias de las propuestas de la jornada se desarrollan en sus instalaciones. Sin embargo, Souto subrayó que el espacio es “un actor más” dentro de una coordinación que reúne experiencias y organizaciones muy diversas.“En realidad somos un actor más dentro de la coordinación, que es un crisol de gente”.

En la edición anterior, el Balcón aportó una propuesta de circo, una ludoteca circense y materiales para distintas estaciones recreativas que estuvieron a cargo de otros colectivos. Este año, la actividad coincidirá con la instalación de una peatonal barrial que el espacio está coordinando junto al programa Peatonales Barriales de la Intendencia de Montevideo. La propuesta incluye juegos destinados a toda la familia, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. La marcha finalizará precisamente en ese tramo, donde se sumarán las actividades de los distintos centros que integran la coordinación.

Para Souto, esa articulación expresa el sentido del trabajo en red,“cada organización aporta desde sus posibilidades y capacidades, sin que una sola institución deba hacerse cargo de proveer todos los recursos”.

“Es sumar esfuerzos. Para nosotros es muy importante el trabajo en red y que cada uno, desde los distintos espacios, vaya aportando desde su lugar. Que no haya una institución que sea la proveedora de todo, sino que se genere colaborativamente. Ese es el espíritu”, remarcó.

Otro de los aportes del Balcón tiene que ver con la reivindicación de los derechos culturales. El año pasado, la institución participó con una pancarta sobre esa temática y este año volverá a hacerlo, con el propósito de cuestionar la idea de que el acceso a la cultura constituye un derecho secundario o reservado para quienes tienen cubiertas otras necesidades.“Queremos promover la idea de que los derechos culturales no son un derecho suntuario, algo a lo que solamente pueden acceder aquellos que ya tienen todo, sino todo lo contrario. Es un derecho más, que va en paralelo y al mismo tiempo que el derecho a la alimentación, a la vivienda y a la protección”.

Souto consideró que el acceso de niños, niñas y adolescentes a actividades artísticas, culturales, deportivas y patrimoniales es “fundamental para su desarrollo”, porque contribuye a la construcción de su identidad y les proporciona herramientas para desenvolverse en la sociedad.

La aspiración del Balcón es que los derechos culturales sean una realidad y que ocupen un lugar efectivo en las agendas del Estado y de las políticas públicas.

Al reflexionar sobre el lugar donde nació esta iniciativa que crece año tras año, Souto señaló que el oeste de Montevideo reúne dos características que ayudan a explicar la fuerza de la convocatoria, “por un lado, una población especialmente vulnerada en sus derechos, donde la infantilización de la pobreza es un fenómeno extendido; por otro, una fuerte tradición de organización social”.

Un muro de colores

La edición de este año tendrá un recorrido más corto que en otras oportunidades. La experiencia de los organizadores indica que para los niños más pequeños, los bebés que participan en cochecitos y sus familias, realizar trayectos de más de diez cuadras puede resultar complejo.

Por eso, la concentración será en la plaza del “Ché”, frente al Balcón del Cerro. Desde allí, la marcha avanzará hacia la Fortaleza, rodeará el monumento a José Gervasio Artigas y regresará al Balcón, donde se desarrollarán las actividades.

Se instalarán cuatro carpas y una plaza blanda, pensada para que puedan jugar en un espacio acondicionado. También habrá burbujas, música, un espacio de serigrafía para que cada niño o adolescente pueda llevarse una remera estampada con el lema de la marcha, frutas donadas por la UAM y actividades lúdico-educativas del Policlínico Odontológico Yano Rodríguez del Cerro.

Las banderas que llevará cada institución, con su nombre y el derecho elegido, serán colocadas en el tejido perimetral del Balcón del Cerro. Una al lado de otra, conformarán un “gran muro de colores” que reunirá las distintas realidades, preocupaciones y reivindicaciones de las organizaciones participantes.

El mensaje dirigido a los adultos resonará una vez más este 20 de noviembre, porque los derechos noson algo que niños, niñas y adolescentes deban conquistar o reclamar permanentemente, sino garantías que deberían formar parte de su vida de manera natural.Y, sobre todo, porque es necesario escucharlos, incluso a los más pequeños.

Organizaciones que participan

Ya han confirmado su participación las siguiente organizaciones: CAPI Villeritos-INAU; Instituto CERS; Instituto Providencia CAIF, Club de Niños, Liceo y NSNT (Ni Silencio Ni Tabú); Jardín Mundo de Juguetes; Policlínica La Paloma; CAIF Los Suritos (La Teja); CAPI y Ludoteca Los Teritos; Club de Niños San Rafael-INAU; Balcón del Cerro-IM; Referente de Participación INAU; Organización de Usuarios de Salud del Oeste (OUSO); Colectivo Libre (La Teja); A Punto; Policlínica Odontológica Yano Rodríguez; Club de Niños San Gabriel; IPRU (Casa Joven y Club de Niños); ADRA; CAIF Nuevas Generaciones; Club de Niños La Playa y ETAF; CAIF Casa de la Amistad; CAIF Acuarela Santa Catalina; estudiantes de ISEF; Club de Niños Jesús Isaso; Escuela 327 CD; CAIF Luxemburgo; CAIF Construyendo Presente; CAIF Juvenil Kelékelé; Escuela 334; Hogar Laureles-INAU y Policlínico Móvil A.