Sin embargo, advirtió que el Gobierno cubano se prepara ante la posibilidad de una agresión. Según explicó, la política nacional está orientada a contemplar todos los escenarios, incluso aquel en el que Washington considere que un ataque podría resultar políticamente rentable.

«Cuba no es Venezuela»: las dificultades de una intervención militar

Al analizar las amenazas de Trump, Ravsberg puso el foco en las diferencias entre Cuba y Venezuela y en las dificultades que encontraría Estados Unidos para trasladar a la isla una estrategia de intervención similar.

«Ya saben que Cuba no es Venezuela. Han estado buscando una Delcy Rodríguez y no la han podido encontrar», expresó, en referencia a la posibilidad de que Washington encuentre interlocutores dentro del poder cubano que faciliten una salida política favorable a sus intereses.

Para el periodista, la cercanía de Cuba con Estados Unidos también representa un factor que vuelve más compleja cualquier operación militar. No obstante, insistió en que la ausencia de certezas obliga al país a prepararse.

Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento del discurso estadounidense y de creciente preocupación en la isla, donde la crisis energética se profundiza y las consecuencias del bloqueo petrolero se extienden a distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Apagones, falta de agua y hospitales afectados

Más allá de las amenazas militares, Ravsberg describió un panorama social cada vez más complicado. Según relató, la situación energética no muestra señales de recuperación y los cortes de electricidad se han extendido hasta dejar a la población con apenas dos horas diarias de suministro en algunos momentos.

«La situación se ha seguido agravando, o sea, no ha mejorado como era de esperar», afirmó.

El impacto de los apagones trasciende la falta de electricidad en los hogares. Uno de los efectos más inmediatos se registra en el abastecimiento de agua, ya que los motores encargados de bombearla hacia las viviendas necesitan energía para funcionar.

Ravsberg contó que, durante los días previos a la entrevista, más de una cuarta parte de la población había quedado sin agua por las dificultades para mantener en funcionamiento esos sistemas.

Ante este escenario, Cuba impulsa la instalación de paneles solares para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales. El periodista destacó que ya ingresaron al país más de tres millones de paneles y reconoció que el avance hacia otras fuentes de energía ha sido significativo.

Sin embargo, advirtió que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir simultáneamente todas las necesidades. Hospitales, centros de atención infantil, hogares de ancianos y sistemas de bombeo de agua compiten por una infraestructura energética que resulta insuficiente.

«¿Dónde pones los paneles? ¿Qué priorizas?», planteó. Y agregó que tomar esas decisiones implica dejar otros servicios desprotegidos, con consecuencias directas sobre la población.

Más de 100.000 personas esperan una operación

Uno de los aspectos más graves del relato de Ravsberg es el deterioro de la atención sanitaria. El periodista aseguró que más de 100.000 personas esperan para someterse a una intervención quirúrgica que no pueden realizarse por las dificultades que atraviesa el sistema de salud.

El problema, explicó, no se limita a los apagones. También hay dificultades para acceder a medicamentos, equipos e insumos médicos, muchos de los cuales permanecen retenidos en distintos puntos del mundo debido a los obstáculos que enfrentan las empresas que transportan mercancías hacia Cuba.

«Hay contenedores con equipos médicos y con insumos médicos por distintos lugares del mundo que están trancados», relató.

Para mostrar la dimensión humana de la crisis, Ravsberg compartió situaciones que conoce de primera mano, en su propio entorno.

Contó que en el edificio donde vive murió recientemente un joven de 26 años que tenía problemas renales y no pudo acceder al medicamento que necesitaba para su tratamiento.

En el mismo edificio, agregó, un niño de poco más de un año espera una intervención para poder cerrar una colostomía y llevar una vida normal. A pocos metros, otra persona aguarda una operación sin saber cuándo podrá realizarse.

«Cuando ya sientes eso tan cerca, te das cuenta de que tiene que ser un problema general en todo el país», reflexionó.

El bloqueo también encarece los alimentos

El cerco petrolero y las restricciones comerciales no solo afectan el funcionamiento de los servicios públicos. También repercuten sobre los precios de los productos y el costo de vida de la población.

Ravsberg explicó que los importadores privados deben afrontar gastos adicionales para conseguir que sus mercancías lleguen a la isla. Las dificultades para transportar contenedores y las restricciones que enfrentan las empresas navieras obligan a realizar operaciones logísticas más costosas.

Como ejemplo, contó que empresarios del sector le explicaron que los precios elevados no responden necesariamente a una decisión de aumentar sus márgenes de ganancia, sino a los gastos que deben asumir para sortear las restricciones.

«Tenemos que esquivar todo un bloqueo que nos impide y eso cuesta dinero, pasar los contenedores de un barco a otro y para que puedan entrar a Cuba», relató que le explicaron.

La consecuencia, advirtió, es que la vida cotidiana se vuelve cada vez más cara para los cubanos, que deben enfrentar simultáneamente la falta de electricidad, las dificultades para acceder al agua, el deterioro de los servicios sanitarios y el encarecimiento de los alimentos.