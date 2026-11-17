A ello se sumaría que faltó a una cita con Inmigración para tramitar su 'Green Card', un permiso de estancia prolongado que sí la habilitaría para generar ingresos.

"Eso se debe a que viaja mucho. Además, se aloja principalmente en hoteles y no en su domicilio habitual. Probablemente fue así como terminó en los sistemas de ICE", explicó Scholt a los periodistas.

Condiciones deplorables de reclusión

De acuerdo con Scholt, "Vera estaba llorando" y ella "apenas" fue capaz de reconocerla con la ropa de prisionera que es obligada a vestir. Dijo asimismo que su hija ha sido víctima de vejámenes, que incluyen la reducción del tiempo de llamadas de 45 a solo 5 minutos porque "tienen un total de cuatro teléfonos para 60 personas".

Entretanto, la hermana de la detenida, Iza Dijkmans aseguró que "Vera ha compartido detalles muy preocupantes sobre la situación a la que se enfrenta".

"Nos ha dicho que la comida es muy mala, las condiciones de higiene son extremadamente insalubres y el ambiente dentro del centro es constantemente tenso. Duerme en una habitación compartida con otras 12 personas. También ha manifestado sentirse intimidada por el personal, lo que agrava aún más una situación ya de por sí aterradora", detalló.

A lo dicho agregó que la modelo y creadora de contenidos tiene problemas para conciliar el sueño, porque la cama que le asignaron es "extremadamente incómoda", y aseguró que "lleva seis días sin ver la luz del sol" porque "las ventanas están selladas".

Familiares reclamaron en la embajada de Países Bajos en EEUU

Entretanto, los familiares de Vera Dijkmans acudieron a la Embajada de su país en EEUU, donde les aseveraron que no podían ayudarlos en mucho.

Una portavoz de la legación diplomática declaró a The New York Post que "el Gobierno de los Países Bajos está al tanto del caso de una mujer neerlandesa detenida en EEUU" y sostuvo que se le está brindando "asistencia consular".