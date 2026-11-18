Una vacuna diseñada para cada paciente

A diferencia de las vacunas convencionales, Oncopept se desarrolla a partir de neoantígenos identificados en las células cancerosas de una persona específica. Esto significa que su composición se adapta a las características particulares del tumor de cada paciente.

Los neoantígenos son estructuras que pueden aparecer en las células tumorales como consecuencia de determinadas mutaciones y que permiten al sistema inmunitario reconocerlas como anormales.

La estrategia consiste en utilizar esas características para estimular una respuesta inmunitaria dirigida contra las células cancerosas. En este caso, el objetivo es reducir las posibilidades de que aparezcan metástasis después de una cirugía por cáncer colorrectal.

El tratamiento está destinado a personas adultas que hayan sido sometidas a una intervención quirúrgica en la región colorrectal y que posteriormente hayan recibido dos ciclos de quimioterapia sistémica.

¿Cómo evolucionaron los primeros pacientes?

Las primeras dosis de la vacuna fueron administradas en marzo pasado. Desde entonces, los pacientes permanecieron bajo observación médica para evaluar tanto la seguridad del tratamiento como su capacidad para generar una respuesta inmunitaria.

La directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova, informó que durante los meses de seguimiento no se registraron efectos secundarios graves entre quienes recibieron el medicamento.

Además, aseguró que la vacuna estaba generando la respuesta inmunitaria esperada, uno de los aspectos centrales para evaluar su funcionamiento.

Estos primeros resultados representan un avance en la implementación del tratamiento, aunque todavía será necesario contar con más datos clínicos y períodos de seguimiento más prolongados para determinar su eficacia a largo plazo, especialmente en la prevención de metástasis y recaídas.

Rusia prevé incorporar las vacunas contra el cáncer al seguro médico

La iniciativa también forma parte de una estrategia más amplia del sistema sanitario ruso para incorporar tratamientos oncológicos personalizados.

En abril pasado, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció que las vacunas contra el cáncer serían incluidas en el sistema de seguro médico obligatorio del país, que garantiza la cobertura de atención sanitaria a sus residentes.

La incorporación de Oncopept al uso terapéutico marca un nuevo paso en ese proceso y abre una etapa de aplicación clínica de una tecnología que busca adaptar los tratamientos a las características biológicas de cada paciente.

Por el momento, el desarrollo está enfocado en determinados pacientes con cáncer colorrectal que ya atravesaron una cirugía y recibieron quimioterapia. Sus resultados deberán seguir evaluándose para establecer hasta qué punto esta estrategia puede modificar el pronóstico de la enfermedad.