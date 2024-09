Nacho Alonso y una silbatina que ensordeció a todo el Estadio Centenario

Con un bastón en sus manos y notoriamente emocionado, Tabárez recibió una ovación cuando se acercaba a Suárez a entregarle una medalla en reconocimiento al histórico goleador.

Otro de los momentos más álgidos, fue cuando Suárez se iba abrazando con sus compañeros, en especial cuando tocó el turno del Ruso Pérez, y ambos charrúas se fundieron en un apretado abrazo que hizo caer más de una lágrima a quienes miraban el homenaje.

Pero también se vivieron momentos de tensión, en particular cuando eran mencionados por los altoparlantes integrantes del ejecutivo de la AUF, sobre todo cuando llegó el turno del presidente, Ignacio Alonso.

Ni bien se anunció el nombre del presidente de la AUF, quien fue convocado por los presentadores para entregar un trofeo a Suárez, los silbidos se apoderaron del Estadio Centenario que no se pudieron disimular con la música alta ni con los juegos de cámara. Los chiflidos fueron ensordecedores e impactaron de sobremanera. No hubo quien no los escuchara. Los hinchas tendrán sus razones.

Tania Tabárez, hija del maestro utilizó sus redes sociales para dar cuenta de lo que había ocurrido. Refiriéndose a Suárez como un héroe expresó: